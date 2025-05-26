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Не ходи в салон! Эти домашние средства решают все проблемы с руками за раз

1:54
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Постоянный маникюр, бытовая химия, частое мытьё рук и сухой воздух — всё это не оставляет нашим ногтям ни шанса на крепость и блеск. Они становятся ломкими, слоятся, теряют ухоженный вид. Но решение есть — и оно куда проще, чем кажется.

Девушка делает маникюр
Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian
Девушка делает маникюр

Домашние ванночки для ногтей — недорогой, но эффективный способ вернуть рукам здоровье и красоту. Их легко делать самостоятельно, а польза заметна уже после пары процедур.

Что дают такие ванночки

  • Глубокое увлажнение
    Тёплая вода с маслами и травами смягчает кутикулу и кожу вокруг ногтей, убирает сухость и предотвращает появление микротрещин. Особенно полезно зимой или при частом контакте с водой.
  • Укрепление
    Природные ингредиенты вроде оливкового масла, мёда или морской соли насыщают ногтевую пластину витаминами и жирными кислотами, укрепляя её и уменьшая ломкость.
  • Ускорение роста
    Тёплая вода усиливает кровообращение в пальцах, а значит, ногти получают больше питания и растут быстрее.
  • Антистресс-эффект
    Добавьте в воду каплю лавандового или апельсинового масла — и вот вы уже не просто ухаживаете за руками, а проводите сеанс ароматерапии.
  • Борьба с грибком
    Сода или яблочный уксус обладают противогрибковыми свойствами и помогают в профилактике инфекций, особенно если вы часто носите закрытую обувь.
  • Эстетика без салона
    Регулярный уход делает ногти ухоженными и аккуратными, даже без покрытия и дизайна. Чистые, блестящие ноготки — всегда в моде.

Эта процедура проста, но способна изменить состояние ногтей буквально за неделю. Немного времени — и ваши руки снова будут радовать не только вас, но и всех вокруг.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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