Ноги молчат, но страдают: сигнал, который нельзя игнорировать летом

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Лето — это не только солнце, босоножки и долгие прогулки. Для многих оно оборачивается тяжестью в ногах, отеками, избыточной потливостью и раздражением. Особенно страдают те, кто весь день на ногах или живёт в жарком климате. Но есть способы быстро вернуть ногам лёгкость и комфорт.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подбирает камушки

Охлаждающие кремы: мгновенное облегчение

Если к вечеру ноги становятся "налитыми" и гудят — пора доставать охлаждающий крем. Средства с ментолом, мятой, камфорой или эвкалиптом дают чувство прохлады, стимулируют кровоток и уменьшают отечность. Хранение крема в холодильнике усиливает эффект. Лучше всего подойдут гели с экстрактом каштана, зелёного чая, арники или мяты.

Антиперспиранты для ног: сухость и защита

Потеющие ноги в жару — обычное дело. Даже открытая обувь не всегда спасает. Для решения этой проблемы есть специальные антиперспиранты. Эффективны формулы с квасцами или цинком: они снижают потоотделение, устраняют запах и при этом не забивают поры. Также полезны кремы с тальком или мятой — они поддерживают сухость на целый день.

Увлажнение и питание: обязательный ритуал

Солнце, жара и пыль быстро пересушивают кожу. Поэтому летом ногам нужно не меньше внимания, чем лицу. Лёгкие кремы с маслом ши, алоэ, гиалуроновой кислотой и другими питательными компонентами не только восстанавливают баланс влаги, но и защищают кожу от трещин и раздражений.

Кремы с дренажным эффектом: борьба с застоем

Если к вечеру обувь становится тесной, причина — застой лимфы. Здесь помогают кремы с кофеином, каштаном или виноградными косточками. Наносить их нужно снизу вверх — от стоп к коленям. Это улучшает отток жидкости и снимает тяжесть.

Антисептики и противогрибковые компоненты

Жаркая погода + закрытая обувь = идеальные условия для грибка. Чтобы этого избежать, используйте кремы с чайным деревом, дегтем или лавандой. Они не только предотвращают инфекции, но и устраняют неприятный запах.

Уточнения

Антиперспира́нт (др.-греч. αντι «против» + англ. perspiration — «пот, потоотделение») — косметическое средство для уменьшения потовыделения определённых участков тела (подмышки, стопы ног) с целью предотвращения образования неприятного запаха.



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