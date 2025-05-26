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Жирная правда о кето: похудение, которое даёт сдачи

2:38
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Когда до отпуска остаются считанные дни, многие стремятся "сбросить лишнее" любыми средствами. Один из самых популярных способов — кетогенная диета. Кто-то считает её настоящим спасением, другие — опасным экспериментом. Но где правда?

Детокс
Фото: https://www.freepik.com
Детокс

Что такое кето

Суть кето проста: углеводы — почти под запретом, жиры выходят на первый план, белки — в умеренном количестве. В идеале: 70% жиров, 20% белков, 10% или даже меньше — углеводов. Такая пропорция переводит организм в состояние кетоза — он перестаёт получать энергию из глюкозы и переключается на жиры, вырабатывая кетоновые тела. Те самые, которые и начинают активно "топить" лишние килограммы.

Быстрый эффект и неочевидные бонусы

Первые результаты видны быстро: снижается вес, уходит лишняя жидкость, падает аппетит. Некоторые замечают даже улучшение концентрации и настроения. Особенно эффективна кето при инсулинорезистентности — жиры насыщают, а скачков сахара в крови почти нет.

Обратная сторона — не для слабонервных

Но переход не всегда проходит гладко. Возможны побочные эффекты: головные боли, упадок сил, раздражительность — "кето-грипп" вполне реален. Часто страдает пищеварение, особенно из-за дефицита клетчатки и витаминов. Добавьте к этому трудности с социальной адаптацией — и ужин с друзьями может превратиться в диетическое испытание.

"Из-за нехватки клетчатки и витаминов часто страдает пищеварение, а при длительном несбалансированном подходе может возникнуть нагрузка на печень и почки. Кроме того, не всем просто вписать такой режим в обычную социальную жизнь — поход в кафе или семейный ужин превращается в кулинарную акробатику", — отмечает нутрициолог Елена Мухина.

Работает ли кето как "экспресс-метод"

Да, объёмы уходят быстро — особенно на старте. Но кето — это не про "сушку перед пляжем", а про серьёзную перестройку. Без осознанного подхода вес вернётся, да ещё с "бонусом". Поэтому если уж и пробовать — то с умом.

Как подружиться с кетозом

  • Уменьшайте углеводы постепенно
  • Следите за уровнем электролитов — калий, магний, натрий
  • Ставьте на "умные" жиры: рыба, орехи, авокадо, оливковое масло
  • Не забывайте про клетчатку и ферментированные продукты
  • И главное — перед началом обязательно проконсультируйтесь с врачом

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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