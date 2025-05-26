Твои мышцы отдыхали, а кожа — нет! Почему ей срочно нужна тренировка

Сухость, стянутость, раздражение и покраснения — знакомо? Это сигналы, что защитный кожный барьер сбоит и пора его восстанавливать. Но что это за загадочный "барьер" и зачем нужны специальные тренировки для кожи?
Защитная оболочка нашей кожи — гидролипидная мантия — состоит из двух частей:
Вместе они образуют крепкую "броню", которая:
Если защита сбивается, кожа теряет влагу и становится уязвимой — появляются сухость, раздражения и покраснения. Это не просто косметический дефект, а серьёзный сигнал. Иногда повреждённый барьер становится причиной воспалений и хронических заболеваний, таких как экзема или розацеа.
Это особый уход и восстановление, направленные на укрепление барьера, возвращение коже упругости и здоровья. Как тренировки в спортзале делают мышцы крепче, так и правильный уход — кожу более устойчивой к стрессам и агрессиям окружающей среды.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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