Мужчины восхищаются, но не женятся — у красивых женщин есть проблема

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В обществе принято считать, что красота — пропуск в счастливые отношения. Но реальность может быть куда сложнее. После 30 лет женщины с модельной внешностью нередко сталкиваются с трудностями в построении серьёзных отношений. В чём причины?

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Женщина

Привычка к идеализации

С юности вокруг таких женщин кипит внимание — поклонники конкурируют, стараются удивить, добиваются. Это формирует устойчивое убеждение: мужчина должен постоянно доказывать свою любовь, восхищаться и буквально носить на руках. И когда с возрастом стиль ухаживаний меняется, это воспринимается как недостаток чувства или интереса, сообщает ИА RuNews24. ru

Несовпадения ожиданий

Успешные мужчины старше 30 лет стремятся к партнёрству, а не к театру восхищения. Они выбирают женщин по другим критериям: ценят личность, общность целей, поддержку. Но для тех, кто привык быть объектом восторга, такой стиль отношений может показаться холодным и непривлекательным.

Ошибки прошлого

Часто к 30 годам у красавиц за плечами уже есть неудачный опыт брака. Попытки построить отношения с мужчинами, которые щедро дарили подарки, ухаживали и проявляли пылкость, оборачивались разочарованием. И теперь возникает страх повторения сценария.

Окружение и внутренние барьеры

Женщины с яркой внешностью порой сталкиваются с тем, что их воспринимают как "слишком красивых" для серьёзных отношений. Одни мужчины боятся подойти, другие не видят в них реальных партнёров. В итоге формируется ощущение одиночества — несмотря на избыток внимания.

Что происходит дальше

После 35-37 лет, когда возрастной кризис ощущается особенно остро, многие такие женщины прекращают попытки строить семью. Они остаются в свободных отношениях, нередко разочарованные и уставшие от несбывшихся ожиданий.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.