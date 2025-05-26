Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запрещенные ракеты: Америка боится разозлить Россию поставками оружия
Китайская машина — отличное хобби, если вы любите поиски и разочарования
Смерть под запись: переодевшиеся в нацистов солдаты ВСУ убили пенсионера, над которым издевались на видео
Ледники исчезают быстрее, чем ожидали — кто спасёт ситуацию
Один стакан — и организм начинает работать по-другому
Как работали троллейбусные парки в СССР: будни и секреты обслуживания
Ксения Собчак наступила на Хоакина Феникса в Каннах: каблук вместо автографа
Мурманский потоп: стихия ударила по железной дороге в районе станции Нефелиновые Пески
Крах на Сумщине: украинские части бросили всё и бежали

Наносится, как маска, работает, как заклинание: рецепт против седины

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, вы перепробовали всё, чтобы скрыть седину — от дорогих красок до салонных процедур. Но что, если решение давно лежит у вас на кухонной полке?

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Оказывается, обычный какао-порошок способен не только оживить настроение, но и вернуть волосам насыщенный оттенок. Всё, что нужно — добавить его в ваш привычный кондиционер.

"С помощью этого трюка седые волосы уйдут в прошлое", — утверждает источник "Сержен".

Почему это работает

С возрастом уровень меланина снижается — волосы теряют пигмент, и появляется седина. На это влияют не только годы, но и наследственность, стресс, а иногда и образ жизни. В итоге — седина приходит раньше, чем хочется.

Какао помогает замедлить этот процесс. Оно богато антиоксидантами, натуральными пигментами и питательными веществами, которые не просто окрашивают волосы, но и ухаживают за ними:

  • глубоко питают и увлажняют;
  • защищают от термовоздействия и солнца;
  • стимулируют рост и регулируют выработку кожного сала.

Как использовать

  • Возьмите небольшую ёмкость.
  • Добавьте 2-3 ст. ложки кондиционера и 1 ст. ложку чистого какао-порошка.
  • Перемешайте до однородного цвета.
  • Нанесите на чистые волосы, особенно на зоны с сединой.
  • Оставьте на 20 минут и тщательно смойте тёплой водой.
  • Можно смешивать прямо в бутылке кондиционера — просто хорошо встряхните перед использованием.

Процедуру повторяют каждые 2 дня — результат станет заметен постепенно, но эффект будет мягким и естественным.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Домашние животные
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Россия может увеличить количество атак дронов до 1000 за ночь Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Последние материалы
Смерть под запись: переодевшиеся в нацистов солдаты ВСУ убили пенсионера, над которым издевались на видео
Ледники исчезают быстрее, чем ожидали — кто спасёт ситуацию
Один стакан — и организм начинает работать по-другому
Как работали троллейбусные парки в СССР: будни и секреты обслуживания
Ксения Собчак наступила на Хоакина Феникса в Каннах: каблук вместо автографа
Мурманский потоп: стихия ударила по железной дороге в районе станции Нефелиновые Пески
Крах на Сумщине: украинские части бросили всё и бежали
В полёте как на тренировке: пассажиры смогут лететь без сидений с 2026 года — как это будет?
Тёмные тайны Олега Шепса: от Битвы экстрасенсов до обвинений в мошенничестве
Россия может увеличить количество атак дронов до 1000 за ночь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.