Наносится, как маска, работает, как заклинание: рецепт против седины

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, вы перепробовали всё, чтобы скрыть седину — от дорогих красок до салонных процедур. Но что, если решение давно лежит у вас на кухонной полке?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Оказывается, обычный какао-порошок способен не только оживить настроение, но и вернуть волосам насыщенный оттенок. Всё, что нужно — добавить его в ваш привычный кондиционер.

"С помощью этого трюка седые волосы уйдут в прошлое", — утверждает источник "Сержен".

Почему это работает

С возрастом уровень меланина снижается — волосы теряют пигмент, и появляется седина. На это влияют не только годы, но и наследственность, стресс, а иногда и образ жизни. В итоге — седина приходит раньше, чем хочется.

Какао помогает замедлить этот процесс. Оно богато антиоксидантами, натуральными пигментами и питательными веществами, которые не просто окрашивают волосы, но и ухаживают за ними:

глубоко питают и увлажняют;

защищают от термовоздействия и солнца;

стимулируют рост и регулируют выработку кожного сала.

Как использовать

Возьмите небольшую ёмкость.

Добавьте 2-3 ст. ложки кондиционера и 1 ст. ложку чистого какао-порошка.

Перемешайте до однородного цвета.

Нанесите на чистые волосы, особенно на зоны с сединой.

Оставьте на 20 минут и тщательно смойте тёплой водой.

Можно смешивать прямо в бутылке кондиционера — просто хорошо встряхните перед использованием.

Процедуру повторяют каждые 2 дня — результат станет заметен постепенно, но эффект будет мягким и естественным.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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