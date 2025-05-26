Кажется, вы перепробовали всё, чтобы скрыть седину — от дорогих красок до салонных процедур. Но что, если решение давно лежит у вас на кухонной полке?
Оказывается, обычный какао-порошок способен не только оживить настроение, но и вернуть волосам насыщенный оттенок. Всё, что нужно — добавить его в ваш привычный кондиционер.
"С помощью этого трюка седые волосы уйдут в прошлое", — утверждает источник "Сержен".
С возрастом уровень меланина снижается — волосы теряют пигмент, и появляется седина. На это влияют не только годы, но и наследственность, стресс, а иногда и образ жизни. В итоге — седина приходит раньше, чем хочется.
Какао помогает замедлить этот процесс. Оно богато антиоксидантами, натуральными пигментами и питательными веществами, которые не просто окрашивают волосы, но и ухаживают за ними:
Процедуру повторяют каждые 2 дня — результат станет заметен постепенно, но эффект будет мягким и естественным.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.