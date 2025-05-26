Петля на голове, волны из сна и два пучка — звучит странно, но это спасёт ваше лето

Когда на улице жара, хочется выглядеть красиво, но не перегреваться под собственными волосами. Хорошая новость — стильная укладка не обязана быть сложной или отнимать полдня. Вот 4 летние причёски, которые легко повторить, а выглядеть будете так, будто только вышли из салона.
Забудьте про скучные узлы. Сделайте пучок объёмным и интересным — из двух косичек.
Хотите объём? Перед плетением слегка начешите пряди — получится эффектный и пышный пучок!
Лёгкий в исполнении, элегантный по виду.
5 минут — и вы уже с причёской, которая переживёт даже насыщенный день. Для стойкости добавьте немного лака.
Если времени совсем нет, а хочется романтики — этот вариант для вас.
Эта прическа смотрится игриво и по-летнему свежо — и никакой жары не страшно.
Челка есть — отлично! Нет — просто выпустите пару тонких прядей у лица.
Если волосы длинные и тяжёлые — фиксируйте лаком средней стойкости. Эта причёска отлично подойдёт и на каждый день, и на летнюю прогулку.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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