Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грандиозный передел: миллиарды отнимут у Гарварда и отдадут другим
Сохраненная жизнь: медики подмосковья сумели спасти мальчика, проглотившего острый предмет
Илья Резник рассказал о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи
Путешествия под угрозой: кто ещё отменил рейсы в Россию и что делать пассажирам
Матвеев признался, как избегает ошибок отца: его способ уберечь сыновей от боли
Необычайно красив и неприхотлив: главный цветок для вертикального озеленения
Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно
Зеленский готовит удар через ЕС: Украина требует новых санкций против России
ЕС обсуждает выход из защиты для украинцев — что грозит миллионам беженцев

Петля на голове, волны из сна и два пучка — звучит странно, но это спасёт ваше лето

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Когда на улице жара, хочется выглядеть красиво, но не перегреваться под собственными волосами. Хорошая новость — стильная укладка не обязана быть сложной или отнимать полдня. Вот 4 летние причёски, которые легко повторить, а выглядеть будете так, будто только вышли из салона.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка

Пучок из двух кос

Забудьте про скучные узлы. Сделайте пучок объёмным и интересным — из двух косичек.

  • Соберите волосы в хвост.
  • Разделите его на две части, каждую заплетите в косу и закрепите тонкими резинками.
  • Оберните косы вокруг основания хвоста, закрепите шпильками.

Хотите объём? Перед плетением слегка начешите пряди — получится эффектный и пышный пучок!

Пучок-петля

Лёгкий в исполнении, элегантный по виду.

  • Завяжите низкий хвост.
  • Сложите его пополам — так, чтобы образовалась "петля".
  • Оставшийся конец оберните вокруг основания и заколите шпильками.

5 минут — и вы уже с причёской, которая переживёт даже насыщенный день. Для стойкости добавьте немного лака.

Волны + заколки

Если времени совсем нет, а хочется романтики — этот вариант для вас.

  • На влажные волосы заплетите два колоска.
  • Спите спокойно.
  • Утром распустите — получите мягкие, "пляжные" волны.
  • Добавьте модные мини-заколки или крабики в хаотичном порядке.

Эта прическа смотрится игриво и по-летнему свежо — и никакой жары не страшно.

Два пучка и пряди у лица

Челка есть — отлично! Нет — просто выпустите пару тонких прядей у лица.

  • Остальные волосы разделите пополам и сделайте два хвоста.
  • Каждый хвост скрутите в жгут и оберните вокруг основания.
  • Закрепите шпильками или невидимками.

Если волосы длинные и тяжёлые — фиксируйте лаком средней стойкости. Эта причёска отлично подойдёт и на каждый день, и на летнюю прогулку.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают
Красота и стиль
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Наука и техника
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Россия может увеличить количество атак дронов до 1000 за ночь Дмитрий Плотников Учат Скайнет против москалей: украинцы загрузили в ИИ видео боёв на два миллиона часов Олег Володин Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Последние материалы
Сохраненная жизнь: медики подмосковья сумели спасти мальчика, проглотившего острый предмет
Путешествия под угрозой: кто ещё отменил рейсы в Россию и что делать пассажирам
Матвеев признался, как избегает ошибок отца: его способ уберечь сыновей от боли
Необычайно красив и неприхотлив: главный цветок для вертикального озеленения
Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно
Зеленский готовит удар через ЕС: Украина требует новых санкций против России
ЕС обсуждает выход из защиты для украинцев — что грозит миллионам беженцев
Бегаешь и скучаешь? Попробуй интервалы — жир уйдёт, а кайф вернётся
Пригоревший жир против вас? Простой рецепт, который гарантированно победит
Машину тянет в сторону: одна деталь может привести к штрафу и запрету на вождение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.