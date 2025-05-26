Петля на голове, волны из сна и два пучка — звучит странно, но это спасёт ваше лето

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда на улице жара, хочется выглядеть красиво, но не перегреваться под собственными волосами. Хорошая новость — стильная укладка не обязана быть сложной или отнимать полдня. Вот 4 летние причёски, которые легко повторить, а выглядеть будете так, будто только вышли из салона.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка

Пучок из двух кос

Забудьте про скучные узлы. Сделайте пучок объёмным и интересным — из двух косичек.

Соберите волосы в хвост.

Разделите его на две части, каждую заплетите в косу и закрепите тонкими резинками.

Оберните косы вокруг основания хвоста, закрепите шпильками.

Хотите объём? Перед плетением слегка начешите пряди — получится эффектный и пышный пучок!

Пучок-петля

Лёгкий в исполнении, элегантный по виду.

Завяжите низкий хвост.

Сложите его пополам — так, чтобы образовалась "петля".

Оставшийся конец оберните вокруг основания и заколите шпильками.

5 минут — и вы уже с причёской, которая переживёт даже насыщенный день. Для стойкости добавьте немного лака.

Волны + заколки

Если времени совсем нет, а хочется романтики — этот вариант для вас.

На влажные волосы заплетите два колоска.

Спите спокойно.

Утром распустите — получите мягкие, "пляжные" волны.

Добавьте модные мини-заколки или крабики в хаотичном порядке.

Эта прическа смотрится игриво и по-летнему свежо — и никакой жары не страшно.

Два пучка и пряди у лица

Челка есть — отлично! Нет — просто выпустите пару тонких прядей у лица.

Остальные волосы разделите пополам и сделайте два хвоста.

Каждый хвост скрутите в жгут и оберните вокруг основания.

Закрепите шпильками или невидимками.

Если волосы длинные и тяжёлые — фиксируйте лаком средней стойкости. Эта причёска отлично подойдёт и на каждый день, и на летнюю прогулку.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.