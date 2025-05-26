Один флакон, одна яхта и один цвет — три вещи, которые навсегда изменили стиль

2:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Синий — не просто цвет. В мире Коко Шанель он стал символом свободы, женской силы и личной революции. Этот оттенок — не про моду. Он про чувство. Про воспоминания, запах моря и след от любви, который не исчезает со временем.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шкаф с одеждой

С чего всё началось: Довиль, 1914

Когда Европа тонет в хаосе Первой мировой, Коко открывает свой первый бутик в Довиле. На фоне суровых казарм и холодных волн Нормандии появляется нечто новое — женственность, не скованная корсетами, но облачённая в джерси и прямые линии. Глубокий синий, вдохновлённый морем, становится её фирменным цветом — символом аристократизма без показухи и силы без агрессии.

Мужчины, море и костюмы

Любовь и стиль у Шанель шли рука об руку. Артур "Бой" Капель — британец, вдохновивший её на спортивную строгость и деловой крой. Синий в её руках превращался то в строгий брючный костюм, то в вечернее платье цвета лунного света. Однажды она даже заказала Rolls-Royce в таком тёмно-синем оттенке, что его окрестили "похоронным". Её ответ был прост: "Если они не понимают, значит, пора бросать моду".

Бендор и Средиземное вдохновение

Потом был Бендор — герцог, яхта, Южная Франция, и костюмы для балета Le Train Bleu, вдохновлённые морем и ленивыми обедами под оливами. Это был синий, который пах солнцем, вином и солью. В 2017 году он снова всплывёт в коллекции Flying Cloud, где сапфиры станут отголоском лазурных волн.

Синий, заключённый в стекло

Цвет нашёл своё воплощение и в парфюмерии: флакон Bleu de Chanel, созданный в 1940 году, стал не просто ароматом — он стал заявлением. А ещё раньше, в 1932-м, Коко поместила бриллианты в синие бархатные коробочки: "Bijoux de Diamants" — ювелирный манифест, где синий был не только фоном, но и смыслом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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