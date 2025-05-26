Тональный крем стирает молодость? Макияж, который работает против вас

Наши отношения с тональным кремом — как бурный роман. Сначала он очаровывает: выравнивает тон, скрывает следы усталости и делает кожу гладкой, как после отпуска. Но проходит несколько часов — и магия исчезает. Пигмент оседает в морщинках, подчёркивает шелушения и усталость, словно нарочно выносит всё на показ.
Филиппа Луиза, визажист с богатым опытом, считает:
"Мы все хотим здоровое сияние кожи, а не тяжёлую маску. В зрелом возрасте макияж должен подчёркивать достоинства, а не пытаться их замазать".
"Используйте только кремовые средства. И максимум немного пудры в Т-зоне — чтобы убрать блеск, а не сушить кожу", — советует Филиппа.
"Прежде чем наносить макияж, кожа должна быть подготовлена: увлажнённая и напитанная", — подчёркивает специалист.
В идеале — использовать хорошую сыворотку для глаз и крем с лифтинг-эффектом.
Филиппа рекомендует
"Безупречную сыворотку для глаз" от доктора Сэма: она уменьшает тёмные круги, разглаживает морщины и делает кожу упругой.
И, наконец, главный вопрос: стоит ли вообще пользоваться тональным кремом каждый день
Если он вызывает раздражение, требует бесконечной коррекции и добавляет морщин — может, пора оставить его для особых случаев? В повседневной жизни лёгкий BB-крем и правильный уход работают куда лучше.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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