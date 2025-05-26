Тональный крем стирает молодость? Макияж, который работает против вас

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наши отношения с тональным кремом — как бурный роман. Сначала он очаровывает: выравнивает тон, скрывает следы усталости и делает кожу гладкой, как после отпуска. Но проходит несколько часов — и магия исчезает. Пигмент оседает в морщинках, подчёркивает шелушения и усталость, словно нарочно выносит всё на показ.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тональный крем

Филиппа Луиза, визажист с богатым опытом, считает:

"Мы все хотим здоровое сияние кожи, а не тяжёлую маску. В зрелом возрасте макияж должен подчёркивать достоинства, а не пытаться их замазать".

Что же делать, если тональный больше не работает так, как раньше

Перейти на кремовые текстуры

"Используйте только кремовые средства. И максимум немного пудры в Т-зоне — чтобы убрать блеск, а не сушить кожу", — советует Филиппа.

Меньше — значит больше

Чем больше продукта на лице, тем сильнее он будет собираться в морщинках. Особенно это заметно на сухой коже, которая часто становится таковой с возрастом.

Чем больше продукта на лице, тем сильнее он будет собираться в морщинках. Особенно это заметно на сухой коже, которая часто становится таковой с возрастом. Уход — это база всего

"Прежде чем наносить макияж, кожа должна быть подготовлена: увлажнённая и напитанная", — подчёркивает специалист.

В идеале — использовать хорошую сыворотку для глаз и крем с лифтинг-эффектом.

Филиппа рекомендует

"Безупречную сыворотку для глаз" от доктора Сэма: она уменьшает тёмные круги, разглаживает морщины и делает кожу упругой.

И, наконец, главный вопрос: стоит ли вообще пользоваться тональным кремом каждый день

Если он вызывает раздражение, требует бесконечной коррекции и добавляет морщин — может, пора оставить его для особых случаев? В повседневной жизни лёгкий BB-крем и правильный уход работают куда лучше.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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