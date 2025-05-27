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Люди с бледной кожей в опасности: вот как уберечься от солнечных ожогов

2:07
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Люди с бледной кожей, светлыми волосами и голубыми, серыми или зелёными глазами относятся к I–II фототипам. В их коже мало меланина, что делает их особенно подверженными солнечным ожогам. Рыжие люди имеют феомеланин, менее устойчивый к ультрафиолету, поэтому им рекомендуется использовать солнцезащитные кремы с SPF 50 и защитой от UVA-лучей.

Веснушки
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Веснушки

Современные кремы часто содержат минеральные фильтры, такие как оксид цинка, которые создают защитный барьер, рассказала дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева.

SPF защищает от ультрафиолетовых B-лучей (UVB), вызывающих ожоги, но не отражает UVA-лучи, приводящие к фотостарению. Поэтому крем должен защищать от обоих типов лучей.

Наносить средство нужно каждые 2 часа, особенно после контакта с водой или потоотделением. Недостаточное количество крема и забывание защищать шею, уши, губы и волосы — частые ошибки. Защита нужна круглый год, даже в пасмурную погоду, напоминает Газета.Ru.

С 10:00 до 16:00 солнце наиболее активно, и людям с I–II фототипами лучше избегать открытого воздуха в это время. Снег и вода усиливают отражение лучей, поэтому защита нужна зимой. Помимо кремов, можно использовать одежду из натуральных тканей и широкополые шляпы.

Загара без вреда для кожи не существует. Постепенное привыкание к солнцу малоэффективно, так как меланин увеличивается незначительно. Важно ограничивать время на солнце и использовать защиту с самого начала.

При ожоге нужно уйти в тень, охладить кожу холодной водой и нанести увлажняющее средство с пантенолом, алоэ вера или каламином. При боли или отёке можно принять ибупрофен. Для восстановления нужно пить больше воды.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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