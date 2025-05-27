Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 самых сумасшедших грузовиков всех времён
Не бойтесь цвета: синий — новый нейтраль в интерьере
Поле чудес с намёком: дочь Якубовича выбрала запретный подарок к 80-летию отца
Раскрыта мистическая связь: зачем Прилучный и Муцениеце искали помощи у экстрасенса Райдос
30 дней свободы: россиянам станет проще попасть в Узбекистан — и вот как
Смерть, наука и материнское молоко: как создают двойников ушедших любимцев
Не упустите шанс: Башкирия ищет специалистов с зарплатой от 100 тыс. рублей
В Антарктиде найдено яйцо мягкой скорлупы, которое может переписать историю морских ящеров
Кофе и спорт: вот как этот всеми любимый напиток влияет на успех в тренировках

Революция в уходе за кожей: пилинг-диски для идеального цвета и свежести лица

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Пилинг-диски — это удобный и эффективный способ отшелушивания омертвевших клеток кожи, улучшения её текстуры и цвета, а также повышения проницаемости для косметических средств. Процедуру рекомендуется проводить как на лице, так и на теле, но частота зависит от типа кожи.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за кожей

Пилинг-диски состоят из мягких ватных или целлюлозных подушечек, пропитанных кислотами, которые мягко, но эффективно удаляют ороговевшие клетки, улучшают текстуру кожи, устраняют несовершенства и стимулируют обновление клеток.

Эстефания Феррер, инженер-химик и основательница Lico Cosmetics, подчёркивает, что регулярное использование пилинг-дисков помогает избавиться от омертвевших клеток, сделать кожу более гладкой и улучшить её цвет, а также усилить проникновение косметических средств.

Пилинги для тела отличаются от тех, что предназначены для лица, размером и концентрацией активных компонентов. Ракель Гонсалес, косметолог и создатель Byoode, объясняет Elle.com, что пилинг-диски для тела имеют больший диаметр (около 9 см) и содержат более высокую концентрацию активных веществ, поскольку кожа на теле толще и имеет другой pH.

В состав пилинг-дисков обычно входят кислоты, такие как гликолевая, молочная или салициловая, а также компоненты, которые увлажняют, успокаивают и балансируют кожу. Ракель Гонсалес отмечает, что активные ингредиенты в пилинг-дисках схожи с теми, что используются в средствах для лица, но их концентрация и баланс pH адаптированы для тела.

Одним из главных преимуществ пилинг-дисков является простота использования: они уже пропитаны активными веществами, что сокращает время на процедуру. Однако, по словам Эстефании Феррер, пилинг-диски — это не единственный метод отшелушивания. Существуют и другие средства, которые могут дать схожие результаты.

Тем не менее, пилинг-диски имеют свои плюсы. Они обеспечивают быстрое и эффективное отшелушивание, а также содержат активные компоненты, которые улучшают состояние кожи.

Пилинг-диски подходят для разных типов кожи, но не все они одинаково хорошо реагируют на этот метод. Ракель Гонсалес предупреждает, что пилинг-диски не рекомендуются для чувствительной, ослабленной, раздражённой или склонной к розацеа кожи, так как трение диска может вызвать воспаление. Для таких типов кожи лучше выбрать физические или комбинированные методы эксфолиации.

Эстефания Феррер добавляет, что пилинг-диски могут быть полезными для всех типов кожи, если использовать их правильно и не слишком часто. Они помогают улучшить текстуру кожи, устранить неровности и способствуют обновлению клеток.

Пилинг-диски — это эффективное средство для улучшения состояния кожи, её текстуры и цвета. Они также повышают проницаемость для косметических продуктов. Однако перед использованием стоит учитывать тип кожи и возможные противопоказания.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Поле чудес с намёком: дочь Якубовича выбрала запретный подарок к 80-летию отца
Раскрыта мистическая связь: зачем Прилучный и Муцениеце искали помощи у экстрасенса Райдос
30 дней свободы: россиянам станет проще попасть в Узбекистан — и вот как
Смерть, наука и материнское молоко: как создают двойников ушедших любимцев
Не упустите шанс: Башкирия ищет специалистов с зарплатой от 100 тыс. рублей
Дефицит на Западе, избыток у России: как удары превращаются в стратегическое давление
В Антарктиде найдено яйцо мягкой скорлупы, которое может переписать историю морских ящеров
Кофе и спорт: вот как этот всеми любимый напиток влияет на успех в тренировках
Huawei бросает перчатку Mercedes: новый люксовый Maextro S800 уже пугает рынок
Домашние синнабоны — пышные и ароматные: идеальные булочки без особых кулинарных навыков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.