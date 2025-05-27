Революция в уходе за кожей: пилинг-диски для идеального цвета и свежести лица

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Пилинг-диски — это удобный и эффективный способ отшелушивания омертвевших клеток кожи, улучшения её текстуры и цвета, а также повышения проницаемости для косметических средств. Процедуру рекомендуется проводить как на лице, так и на теле, но частота зависит от типа кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за кожей

Пилинг-диски состоят из мягких ватных или целлюлозных подушечек, пропитанных кислотами, которые мягко, но эффективно удаляют ороговевшие клетки, улучшают текстуру кожи, устраняют несовершенства и стимулируют обновление клеток.

Эстефания Феррер, инженер-химик и основательница Lico Cosmetics, подчёркивает, что регулярное использование пилинг-дисков помогает избавиться от омертвевших клеток, сделать кожу более гладкой и улучшить её цвет, а также усилить проникновение косметических средств.

Пилинги для тела отличаются от тех, что предназначены для лица, размером и концентрацией активных компонентов. Ракель Гонсалес, косметолог и создатель Byoode, объясняет Elle.com, что пилинг-диски для тела имеют больший диаметр (около 9 см) и содержат более высокую концентрацию активных веществ, поскольку кожа на теле толще и имеет другой pH.

В состав пилинг-дисков обычно входят кислоты, такие как гликолевая, молочная или салициловая, а также компоненты, которые увлажняют, успокаивают и балансируют кожу. Ракель Гонсалес отмечает, что активные ингредиенты в пилинг-дисках схожи с теми, что используются в средствах для лица, но их концентрация и баланс pH адаптированы для тела.

Одним из главных преимуществ пилинг-дисков является простота использования: они уже пропитаны активными веществами, что сокращает время на процедуру. Однако, по словам Эстефании Феррер, пилинг-диски — это не единственный метод отшелушивания. Существуют и другие средства, которые могут дать схожие результаты.

Тем не менее, пилинг-диски имеют свои плюсы. Они обеспечивают быстрое и эффективное отшелушивание, а также содержат активные компоненты, которые улучшают состояние кожи.

Пилинг-диски подходят для разных типов кожи, но не все они одинаково хорошо реагируют на этот метод. Ракель Гонсалес предупреждает, что пилинг-диски не рекомендуются для чувствительной, ослабленной, раздражённой или склонной к розацеа кожи, так как трение диска может вызвать воспаление. Для таких типов кожи лучше выбрать физические или комбинированные методы эксфолиации.

Эстефания Феррер добавляет, что пилинг-диски могут быть полезными для всех типов кожи, если использовать их правильно и не слишком часто. Они помогают улучшить текстуру кожи, устранить неровности и способствуют обновлению клеток.

Пилинг-диски — это эффективное средство для улучшения состояния кожи, её текстуры и цвета. Они также повышают проницаемость для косметических продуктов. Однако перед использованием стоит учитывать тип кожи и возможные противопоказания.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.





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