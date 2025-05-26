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Не шампунь и не фен: виновником сухих волос может быть ваша постель

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Сухие волосы — это не просто каприз природы. Это реальный сигнал: пряди страдают от обезвоживания, нехватки ухода и, возможно, перегрева. Такие волосы тусклые, ломкие, путаются при малейшем ветре и буквально "кричат" о помощи. Хорошая новость — всё это можно исправить, если подойти к делу с умом. Вот пошаговый и понятный план ухода, который действительно работает.

Волосы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Сначала — ножницы

Если волосы сильно повреждены и кончики секутся, стоит начать со стрижки. Повреждённые участки не восстановятся ни одним средством — они просто мешают волосам выглядеть здоровыми. Удалив секущиеся концы, можно создать прочную базу для последующего ухода.

Этап 1: масляная ванна перед мытьём

Перед тем как намочить голову, нанесите на длину питательное масло или маску. Это даст волосам нужное увлажнение и подготовит их к очищению. Лучше оставить средство на 30 минут, максимум на пару часов.

Этап 2: мягкий шампунь — только для корней

Во время мытья сконцентрируйтесь на коже головы. Именно туда нужно втирать шампунь. Длину волос достаточно промыть стекающей пеной — лишнее трение пересушит и без того уязвимые пряди.

Этап 3: питание после мытья

После мытья обязательно наносите кондиционер или маску на всю длину. Распределите средство пальцами или широкой расчёской и оставьте на 5-15 минут. Глубоко увлажняющие маски желательно использовать не реже одного раза в неделю. Они не только питают волосы, но и придают им эластичность и блеск.

Этап 4: избегайте горячего фена

Лучше всего сушить волосы естественным способом. Но если времени нет, сначала оберните волосы в хлопковую футболку, чтобы убрать лишнюю влагу, а затем используйте фен с холодным или тёплым воздухом. Обязательна термозащита.

Этап 5: уход каждый день

Сухим волосам нужна защита и между мытьями. Наносите немного сыворотки на пряди и кончики ежедневно. Это поможет предотвратить трение об одежду и сохраняет гладкость в течение дня.

Этап 6: выбирайте наволочку с умом

Обычные наволочки из хлопка могут повреждать волосы из-за трения. Ткани с гладкой поверхностью, например, шелк или атлас, уменьшают повреждения и спутывание.

Этап 7: защитные причёски — и днём, и ночью

Если волосы длинные и склонны к спутыванию, заплетайте их в свободные косы или делайте мягкие пучки. Это снизит риск повреждений, особенно во сне или под одеждой. Главное — не перетягивать одну и ту же зону ежедневно.

Этап 8: питание — красота изнутри

Здоровье волос напрямую зависит от того, что вы едите и пьёте. Чистая вода, фрукты, овощи, жирные кислоты — всё это обеспечивает питание корней изнутри и помогает волосам выглядеть живыми.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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