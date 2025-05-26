Не шампунь и не фен: виновником сухих волос может быть ваша постель

Сухие волосы — это не просто каприз природы. Это реальный сигнал: пряди страдают от обезвоживания, нехватки ухода и, возможно, перегрева. Такие волосы тусклые, ломкие, путаются при малейшем ветре и буквально "кричат" о помощи. Хорошая новость — всё это можно исправить, если подойти к делу с умом. Вот пошаговый и понятный план ухода, который действительно работает.
Если волосы сильно повреждены и кончики секутся, стоит начать со стрижки. Повреждённые участки не восстановятся ни одним средством — они просто мешают волосам выглядеть здоровыми. Удалив секущиеся концы, можно создать прочную базу для последующего ухода.
Перед тем как намочить голову, нанесите на длину питательное масло или маску. Это даст волосам нужное увлажнение и подготовит их к очищению. Лучше оставить средство на 30 минут, максимум на пару часов.
Во время мытья сконцентрируйтесь на коже головы. Именно туда нужно втирать шампунь. Длину волос достаточно промыть стекающей пеной — лишнее трение пересушит и без того уязвимые пряди.
После мытья обязательно наносите кондиционер или маску на всю длину. Распределите средство пальцами или широкой расчёской и оставьте на 5-15 минут. Глубоко увлажняющие маски желательно использовать не реже одного раза в неделю. Они не только питают волосы, но и придают им эластичность и блеск.
Лучше всего сушить волосы естественным способом. Но если времени нет, сначала оберните волосы в хлопковую футболку, чтобы убрать лишнюю влагу, а затем используйте фен с холодным или тёплым воздухом. Обязательна термозащита.
Сухим волосам нужна защита и между мытьями. Наносите немного сыворотки на пряди и кончики ежедневно. Это поможет предотвратить трение об одежду и сохраняет гладкость в течение дня.
Обычные наволочки из хлопка могут повреждать волосы из-за трения. Ткани с гладкой поверхностью, например, шелк или атлас, уменьшают повреждения и спутывание.
Если волосы длинные и склонны к спутыванию, заплетайте их в свободные косы или делайте мягкие пучки. Это снизит риск повреждений, особенно во сне или под одеждой. Главное — не перетягивать одну и ту же зону ежедневно.
Здоровье волос напрямую зависит от того, что вы едите и пьёте. Чистая вода, фрукты, овощи, жирные кислоты — всё это обеспечивает питание корней изнутри и помогает волосам выглядеть живыми.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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