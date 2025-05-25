Морщины наступают, а маски бесполезны? Спокойствие, есть другой путь

Корейская косметика уже давно штурмует соцсети — особенно коллагеновые маски и кремы, обещающие "стеклянную" кожу и вечную молодость. TikTok завален видео под хэштегом #корейскийуход, где эти средства собирают миллионы просмотров. Но работает ли это действительно так, как заявлено?
Оказывается, всё не так просто. Специалисты по уходу за кожей из SmoothSkin ставят под сомнение эффективность таких продуктов.
"Коллаген не может всасываться через кожу — его молекулы слишком большие. Это значит, что кремы и маски с коллагеном не восполняют его дефицит, а лишь увлажняют кожу снаружи", — подчёркивают они.
И с возрастом — начиная примерно с 25 лет — организм действительно начинает вырабатывать меньше коллагена. Итог знаком многим: кожа теряет упругость, появляются морщины и сухость. Но есть хорошие новости — есть способы активизировать выработку коллагена изнутри, без дорогих баночек и не всегда действенных процедур.
Что действительно помогает коже:
Коллаген — это не то, что можно просто "намазать". Но его вполне реально "разбудить" — правильными привычками, а не очередной маской из трендов.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
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