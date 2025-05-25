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Морщины наступают, а маски бесполезны? Спокойствие, есть другой путь

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Корейская косметика уже давно штурмует соцсети — особенно коллагеновые маски и кремы, обещающие "стеклянную" кожу и вечную молодость. TikTok завален видео под хэштегом #корейскийуход, где эти средства собирают миллионы просмотров. Но работает ли это действительно так, как заявлено?

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Оказывается, всё не так просто. Специалисты по уходу за кожей из SmoothSkin ставят под сомнение эффективность таких продуктов.

"Коллаген не может всасываться через кожу — его молекулы слишком большие. Это значит, что кремы и маски с коллагеном не восполняют его дефицит, а лишь увлажняют кожу снаружи", — подчёркивают они.

И с возрастом — начиная примерно с 25 лет — организм действительно начинает вырабатывать меньше коллагена. Итог знаком многим: кожа теряет упругость, появляются морщины и сухость. Но есть хорошие новости — есть способы активизировать выработку коллагена изнутри, без дорогих баночек и не всегда действенных процедур.

Что действительно помогает коже:

  • Питание.
    Сбалансированная диета — ключ к здоровью кожи. Организму нужны аминокислоты, цинк, витамин C и антиоксиданты, чтобы производить коллаген. Ешьте больше рыбы, яиц, зелени и цитрусовых — это не магия, а химия.
  • Защита от солнца.
    УФ-излучение разрушает коллагеновые волокна. Использование SPF каждый день — это не просто "про уход", а способ реально замедлить старение кожи.
  • Регулярный массаж лица.
    Мягкая стимуляция кровообращения может улучшить тонус кожи и поддерживать её упругость без уколов и фильтров.

Коллаген — это не то, что можно просто "намазать". Но его вполне реально "разбудить" — правильными привычками, а не очередной маской из трендов.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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