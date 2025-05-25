Свет бьёт по коже — и это хорошая новость: устройство, которое пугает, но омолаживает

Светодиодные маски ворвались в соцсети, обещая чудеса: меньше морщин, ровный тон кожи, упругая текстура — всё это якобы доступно без салонов и уколов. Но насколько это реально?
Хотя кажется, что это модная новинка, на самом деле терапия светом применяется в медицине уже около 15 лет. Врачи используют её для лечения псориаза, акне, рубцов и даже некоторых видов рака кожи. Сейчас же технологии добрались до дома: появились LED-маски для личного ухода.
Каждый свет — это не просто цвет, а длина волны с конкретным эффектом.
Вот короткий "цветовой код":
Считается, что красный свет особенно эффективен в борьбе со старением — он стимулирует кожу на клеточном уровне. Некоторые устройства, как маска Ove от Lucibelle, направляют свет непосредственно на лицо, будто вы попали в научно-фантастический салон красоты.
Производители утверждают: несколько коротких сеансов в неделю — и кожа станет более упругой, свежей и чистой. И всё это — лёжа на диване. Но важно понимать: волшебства не произойдёт за одну ночь. Результат зависит от регулярности и качества самой маски.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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