Свет бьёт по коже — и это хорошая новость: устройство, которое пугает, но омолаживает

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Светодиодные маски ворвались в соцсети, обещая чудеса: меньше морщин, ровный тон кожи, упругая текстура — всё это якобы доступно без салонов и уколов. Но насколько это реально?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Хотя кажется, что это модная новинка, на самом деле терапия светом применяется в медицине уже около 15 лет. Врачи используют её для лечения псориаза, акне, рубцов и даже некоторых видов рака кожи. Сейчас же технологии добрались до дома: появились LED-маски для личного ухода.

Цветотерапия в действии

Каждый свет — это не просто цвет, а длина волны с конкретным эффектом.

Вот короткий "цветовой код":

Красный (620-750 нм): повышает выработку коллагена, борется с морщинами и снижает воспаления.

Синий (400-470 нм): помогает избавиться от прыщей благодаря антибактериальному действию.

Зелёный (495-570 нм): осветляет пигментные пятна.

Жёлтый (570-590 нм): успокаивает чувствительную кожу, снимает покраснение.

Считается, что красный свет особенно эффективен в борьбе со старением — он стимулирует кожу на клеточном уровне. Некоторые устройства, как маска Ove от Lucibelle, направляют свет непосредственно на лицо, будто вы попали в научно-фантастический салон красоты.

Домашняя процедура с салонным эффектом

Производители утверждают: несколько коротких сеансов в неделю — и кожа станет более упругой, свежей и чистой. И всё это — лёжа на диване. Но важно понимать: волшебства не произойдёт за одну ночь. Результат зависит от регулярности и качества самой маски.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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