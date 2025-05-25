Смешай эти продукты — и бородавка сама соскочит, как испуганная букашка

Бородавки появляются внезапно — на шее, пальце или стопе. Как будто кожа решила "украсить" себя без вашего ведома. Бородавки и кожные наросты раздражают, мешают и заставляют прятать руки. Но, что хуже всего — они не исчезают сами.
Можно пойти в аптеку, вооружиться дорогими средствами со сложными названиями. Или решиться на лазер, который звучит скорее как начало фантастического фильма. А можно выбрать путь проще — натуральные средства, которые действуют мягко, но уверенно.
Натуральные средства помогают коже справляться с проблемой самостоятельно, без агрессивных вмешательств. В отличие от химических препаратов, они не обжигают и не травмируют кожу. Всё просто, безопасно и… работает.
Проведите тест на чувствительность перед первым применением.
Бородавка — доброкачественное новообразование кожи вирусной этиологии, имеющее вид узелка или сосочка.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.