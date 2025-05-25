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Смешай эти продукты — и бородавка сама соскочит, как испуганная букашка

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Бородавки появляются внезапно — на шее, пальце или стопе. Как будто кожа решила "украсить" себя без вашего ведома. Бородавки и кожные наросты раздражают, мешают и заставляют прятать руки. Но, что хуже всего — они не исчезают сами.

Девушка с родинкой
Фото: https://www.freepik.com
Девушка с родинкой

Можно пойти в аптеку, вооружиться дорогими средствами со сложными названиями. Или решиться на лазер, который звучит скорее как начало фантастического фильма. А можно выбрать путь проще — натуральные средства, которые действуют мягко, но уверенно.

Зачем выбирать натуральное

Натуральные средства помогают коже справляться с проблемой самостоятельно, без агрессивных вмешательств. В отличие от химических препаратов, они не обжигают и не травмируют кожу. Всё просто, безопасно и… работает.

Что понадобится

  • 1 ст. ложка яблочного уксуса (нефильтрованного, натурального)
  • 1 ст. ложка пищевой соды
  • 3-4 капли масла чайного дерева
  • ватный диск
  • пластырь или медицинская лента
  • маленькая стеклянная миска

Как применять

  • Смешайте уксус и соду — получится густая паста.
  • Добавьте масло чайного дерева, перемешайте.
  • Нанесите смесь на ватный диск.
  • Приложите к бородавке и зафиксируйте пластырем.
  • Оставьте на ночь, утром промойте кожу.
  • Повторяйте ежедневно 1-2 недели.

Проведите тест на чувствительность перед первым применением.

Уточнения

Бородавка — доброкачественное новообразование кожи вирусной этиологии, имеющее вид узелка или сосочка. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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