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Скандальный секрет парикмахеров: что они делают с кожей головы, но не рассказывают клиентам

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, скраб — это исключительно для лица? На самом деле, кожа головы ничем не хуже и тоже требует регулярного обновления. По структуре она такая же, как кожа на лице или руках, но при этом на голове гораздо больше волосяных фолликулов и сальных желез. Неудивительно, что отшелушивание здесь играет даже более важную роль!

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Скраб для кожи головы — это простая, но мощная процедура, которая не только удаляет омертвевшие клетки, но и справляется с сальным блеском, перхотью и загрязнениями. Да-да, все те остатки укладочных средств, пыль, выхлопные газы и даже сигаретный дым остаются на вашей коже, если не бороться с ними.

Зачем нужен скраб для волос

  • Удаляет мертвые клетки и загрязнения глубже, чем шампунь
  • Снимает лишнее кожное сало и предотвращает закупорку фолликулов
  • Стимулирует кровообращение и насыщает волосяные луковицы питательными веществами
  • Балансирует уровень pH кожи головы
  • Помогает уменьшить перхоть и облегчить симптомы себорейного дерматита
  • Профилактика выпадения волос

В результате волосы становятся не только здоровыми, но и выглядят ярче, живее и сильнее.

Важно помнить: скраб подходит практически всем, но не стоит использовать его при травмах, воспалениях, инфекциях или повышенной чувствительности кожи.

Как правильно сделать скраб

Перед применением волосы надо хорошо намочить. Разделите волосы на проборы, чтобы средство распределялось равномерно, и массируйте кожу круговыми движениями. Надавливайте достаточно сильно, но аккуратно, чтобы не повредить кожу и не вырвать волосы. Можно использовать специальную массажную щетку из силикона.

После массажа скраб можно оставить на коже на пару минут, чтобы усилить эффект, затем тщательно смыть и помыть голову шампунем и нанести кондиционер.

Как часто нужно делать скраб

Оптимально — 1 раз в месяц. Для обладателей жирных волос можно увеличить частоту до 2 раз в месяц. Главное — не переусердствовать, чтобы не пересушить кожу.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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