Скандальный секрет парикмахеров: что они делают с кожей головы, но не рассказывают клиентам

Кажется, скраб — это исключительно для лица? На самом деле, кожа головы ничем не хуже и тоже требует регулярного обновления. По структуре она такая же, как кожа на лице или руках, но при этом на голове гораздо больше волосяных фолликулов и сальных желез. Неудивительно, что отшелушивание здесь играет даже более важную роль!
Скраб для кожи головы — это простая, но мощная процедура, которая не только удаляет омертвевшие клетки, но и справляется с сальным блеском, перхотью и загрязнениями. Да-да, все те остатки укладочных средств, пыль, выхлопные газы и даже сигаретный дым остаются на вашей коже, если не бороться с ними.
В результате волосы становятся не только здоровыми, но и выглядят ярче, живее и сильнее.
Важно помнить: скраб подходит практически всем, но не стоит использовать его при травмах, воспалениях, инфекциях или повышенной чувствительности кожи.
Перед применением волосы надо хорошо намочить. Разделите волосы на проборы, чтобы средство распределялось равномерно, и массируйте кожу круговыми движениями. Надавливайте достаточно сильно, но аккуратно, чтобы не повредить кожу и не вырвать волосы. Можно использовать специальную массажную щетку из силикона.
После массажа скраб можно оставить на коже на пару минут, чтобы усилить эффект, затем тщательно смыть и помыть голову шампунем и нанести кондиционер.
Оптимально — 1 раз в месяц. Для обладателей жирных волос можно увеличить частоту до 2 раз в месяц. Главное — не переусердствовать, чтобы не пересушить кожу.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).
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