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Лицо сбежало вниз? Есть метод, который тянет его обратно — надолго и без фокусов

2:13
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Что выбрать для коррекции овала лица — хирургический лифтинг или "лёгкую" подтяжку нитями? Ответ не всегда очевиден: у каждого метода — свои нюансы, плюсы и риски. Разбираемся, чем отличаются эти процедуры и как понять, какая подойдёт именно вам.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

SMAS-лифтинг: когда просто кремов уже мало

Это полноценная пластическая операция, направленная на подтяжку не только кожи, но и глубоких мышечно-апоневротических слоёв (SMAS). Идеален для тех, кто столкнулся с выраженными признаками старения: брыли, складки, морщины, провисание тканей.

Операция длится 2-3 часа под наркозом. После неё нужно провести 1-2 дня в стационаре, затем — носить компрессионную повязку и соблюдать режим восстановления. Первые результаты видны через пару недель, но "окончательный кадр" — через 2-3 месяца. Эффект держится до 15 лет.

"Подтягивается не только кожа, но и глубинные структуры лица. Это и даёт такой стойкий и естественный результат", — объясняет врач.

Подтяжка нитями: когда хочется без скальпеля

Малоинвазивная альтернатива операции — подтяжка рассасывающимися нитями. Они фиксируются под кожей, создавая каркас и стимулируя выработку коллагена. Процедура проходит под местной анестезией и не требует госпитализации.

Показана тем, у кого признаки старения ещё незначительны: лёгкое опущение тканей, потеря тонуса. Эффект — до года. Метод подходит, если хочется выглядеть свежее, но пока не готова к хирургии.

Что выбрать

Если возрастные изменения только-только дают о себе знать — начните с нитей. Это мягкое вмешательство без долгого восстановления.

Но если морщины стали глубокими, а овал лица "поплыл" — нитки уже не помогут. В этом случае решающим станет SMAS-лифтинг.

"Лучший способ не ошибиться — очная консультация с врачом. Только так можно подобрать метод под вашу кожу, возраст и желания".

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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