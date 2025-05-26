Забудьте о жирном блеске: как это солнцезащитное средство стало must-have среди бьюти-гуру

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Есть один продукт, который неизменно присутствует в косметичках бьюти-редакторов, на съёмочных площадках и в повседневных образах каждого бьюти-гуру. Речь идёт о солнцезащитных кремах-карандашах, которые в этом году стали настоящим хитом. Они не только практичны, но и необходимы для защиты кожи от солнца.

Фото: Designed be Freepik by v-ivash, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в очках

Эти карандаши легко скользят по коже, не оставляя белых пятен и жирного блеска. Их можно использовать даже поверх макияжа, не опасаясь испортить его. А компактный размер позволяет носить карандаш с собой в сумке, клатче или даже кармане, чтобы в любой момент обновить защиту от солнца.

Особенно популярны карандаши с формулами, которые обеспечивают высокую степень защиты и ухаживают за кожей. В их состав часто входят гиалуроновая кислота, экстракты центеллы и ниацинамид, которые помогают матировать жирную кожу.

Если вы ищете способ повторно наносить солнцезащитное средство в течение дня, не рискуя испортить макияж или перегрузить кожу косметикой, то карандаш — это то, что вам нужно. Неудивительно, что такие продукты часто появляются в TikTok, блогах и фотографиях бьюти-редакторов. Они знают, как выбрать самые актуальные и полезные новинки в мире красоты, пишет missbloom.gr.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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