Шея шепчет возраст, а руки кричат: зоны, которые всё портят

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — время обновления. Но для зрелой кожи это ещё и испытание. Ветер, солнце, перепады температур — всё это может сделать лицо тусклым и уставшим. А ведь именно в это время хочется свежести и сияния. В чём ловушка?

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Увлажнение ≠ насыщение

Просто намазать крем — уже не работает. Кожа требует глубокого восстановления водного баланса. Смотрите в составе не только гиалуроновую кислоту, но и аминокислоты (серин, глицин), бетаин и экстракты, вроде алоэ. Сыворотку наносите на влажную кожу — так она "запечатывается" эффективнее.

Лицо меняется — текстуры тоже

То, что радовало зимой, весной может раздражать. Крем кажется тяжёлым, кожа "потеет". Смените плотные формулы на лёгкие эмульсии, флюиды или гелевые кремы. Масла — только в виде сывороток.

Не устраивайте коже "бьюти-банкет"

Увлажняющий тоник, эссенция, сыворотка, крем, масло, SPF — знакомо? Но зрелая кожа не всегда готова к такой атаке. Делайте паузы в 2-3 минуты между слоями и наносите всё мягкими похлопывающими движениями.

Шея и руки — забытые зоны

Вы заботитесь о лице, но пренебрегаете шеей и руками? Весной они выдают возраст первыми. Остатки крема и сывороток распределяйте и туда. Делайте пилинги и не забывайте про SPF — кисти рук стареют быстрее, чем вам кажется.

Работайте со светом, а не только с морщинами

Сияние — ключ к молодости. С возрастом обновление клеток замедляется. Введите в уход PHA-кислоты, глюконолактон, ферментированные экстракты. Они осветляют кожу, не раздражая её. Плюс — маски 1-2 раза в неделю и SPF — всегда, даже в пасмурные дни.

Главное — ритуал, а не беготня

Весенний уход — это не марафон по баночкам, а момент тишины и заботы о себе. Почувствуйте, что именно нужно вашей коже, и дайте ей это с вниманием и нежностью.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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