Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питьевая вода исчезает: скрытая угроза, которая коснется каждого
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Зубы под открытым небом: как российские туристы стали свидетелями уникальной практики в Пакистане
Печень страдает молча — а виноват продукт, который считают безопасным
Иностранный легион в кольце смерти: что обнаружили русские на Запорожском фронте
Граница на замке: военные раскрывают план по защите России от ВСУ
Ближний Восток горит: Турция запустила тайную операцию в Сирии
Депрессия и тревожность передаются через поцелуи?
Затишье на переговорах: что известно о новой встрече делегаций России и Украины

Шея шепчет возраст, а руки кричат: зоны, которые всё портят

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Весна — время обновления. Но для зрелой кожи это ещё и испытание. Ветер, солнце, перепады температур — всё это может сделать лицо тусклым и уставшим. А ведь именно в это время хочется свежести и сияния. В чём ловушка?

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Увлажнение ≠ насыщение

Просто намазать крем — уже не работает. Кожа требует глубокого восстановления водного баланса. Смотрите в составе не только гиалуроновую кислоту, но и аминокислоты (серин, глицин), бетаин и экстракты, вроде алоэ. Сыворотку наносите на влажную кожу — так она "запечатывается" эффективнее.

Лицо меняется — текстуры тоже

То, что радовало зимой, весной может раздражать. Крем кажется тяжёлым, кожа "потеет". Смените плотные формулы на лёгкие эмульсии, флюиды или гелевые кремы. Масла — только в виде сывороток.

Не устраивайте коже "бьюти-банкет"

Увлажняющий тоник, эссенция, сыворотка, крем, масло, SPF — знакомо? Но зрелая кожа не всегда готова к такой атаке. Делайте паузы в 2-3 минуты между слоями и наносите всё мягкими похлопывающими движениями.

Шея и руки — забытые зоны

Вы заботитесь о лице, но пренебрегаете шеей и руками? Весной они выдают возраст первыми. Остатки крема и сывороток распределяйте и туда. Делайте пилинги и не забывайте про SPF — кисти рук стареют быстрее, чем вам кажется.

Работайте со светом, а не только с морщинами

Сияние — ключ к молодости. С возрастом обновление клеток замедляется. Введите в уход PHA-кислоты, глюконолактон, ферментированные экстракты. Они осветляют кожу, не раздражая её. Плюс — маски 1-2 раза в неделю и SPF — всегда, даже в пасмурные дни.

Главное — ритуал, а не беготня

Весенний уход — это не марафон по баночкам, а момент тишины и заботы о себе. Почувствуйте, что именно нужно вашей коже, и дайте ей это с вниманием и нежностью.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают
Домашние животные
Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Последние материалы
Мифы и правда об автомобиле Волга: был ли он мечтой?
Рыбы-монстры океана 465 миллионов лет назад подарили вам зубную боль
Всего один этап ремонта решит проблему летнего пекла
Шея шепчет возраст, а руки кричат: зоны, которые всё портят
Американский щит с дырками: ЗРК Patriot, которые не спасли Киев
Не растёт и не цветёт? Значит, петуния просит еды — вот какую ей подсыпать
Приближающаяся прохлада: метеорологи прогнозируют дожди и +17°С
Старые специи — не мусор: как сохранить аромат и вернуть магию на кухню
Электрички СССР — маленькие социальные клубы на колёсах
Хотите начать играть в волейбол, но не знаете с чего начать — мы подскажем правильный путь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.