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Упражнения для молодости? Только не те, что вы делаете

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Мы мечтаем выглядеть моложе, но… не всегда знаем, как этого добиться. Ирония в том, что некоторые из наших повседневных привычек, направленных на сохранение молодости, на деле могут ускорить старение.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Какие же ошибки чаще всего допускают представители поколения бума? Давайте разберёмся.

1. Одна и та же прическа десятилетиями

Привычная стрижка — как уютное одеяло. Она кажется частью нас. Но со временем волосы теряют объём, становятся ломкими и седеют. И если стиль остаётся неизменным, он только подчёркивает возрастные изменения.

Иногда нужно решиться на перемены — даже небольшое обновление цвета или формы может освежить лицо, добавить лёгкости образу и вернуть уверенность.

2. Блеск бронзера не всегда играет на руку

В погоне за "здоровым загаром" легко переборщить. Вместо молодости плотный слой бронзера подчёркивает морщинки и сушит кожу.

Правильный макияж должен работать деликатно. Лёгкое сияние — вот что действительно освежает. Секрет — в умеренности.

3. Модные тренды ≠ молодость

Глянцевые журналы манят актуальными образами. Но не всё, что модно, идёт зрелой коже и чертам лица.

Те же яркие брови, которые выглядят эффектно на молодой коже, могут акцентировать морщины. Главное — не слепо следовать тенденциям, а выбирать то, что подходит именно вам.

4. Игнорировать шею — значит выдавать возраст

Лицо сияет, а шея предаёт? Кожа в этой области тоньше, и стареет быстрее. Если не ухаживать за ней, возраст становится очевидным.

Обратите внимание: увлажняющие, питательные и солнцезащитные средства стоит наносить и на шею, и на руки — ещё одну "говорящую" зону.

5. Пренебрежение силовыми тренировками

Многие выбирают кардио, полагая, что этого достаточно. Но с возрастом мы теряем мышечную массу — и тут нужны гантели.

Силовые упражнения укрепляют тело, улучшают осанку, поддерживают обмен веществ и действительно омолаживают. А выглядеть подтянутой — значит выглядеть моложе.

6. Пропуск обновлений в уходе

То, что работало в 30 лет, может не подходить в 50. Кожа меняется, и привычные кремы уже не справляются. Регулярный пересмотр своего ухода — необходимость, а не каприз.

7. Забыть о балансе между модой и собой

Самое важное — не бояться меняться, но и не гнаться слепо за новыми стандартами. Уважение к себе и честность с собой — лучшие союзники в борьбе за молодость.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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