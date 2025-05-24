Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вупи Голдберг не носит лифчик 50 лет: свобода важнее
Оставил номер на лобовом — попал на деньги: популярная схема
Что скрывают холодные цветотипы внешности: если вы — Зима, перестаньте носить эти цвета
Почему Жигули — это не просто машина, а член семьи
Откормить без вреда: как превратить скелетика в упитанного мурлыку
Клещи вышли на охоту, но у вас есть оружие: простые трюки, работающие безотказно
Как взрослеют коты: 7 этапов кошачьей жизни — и на что важно обратить внимание
6 ошибок, которые очень быстро испортят мойку из нержавейки — проверь, не делаешь ли ты их
Кредитная западня: никто не понял план МВД

Беспорядок на голове? Это модно. Особенно если вы выбрали правильный боб

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Когда нет времени на долгие сборы, а выглядеть ухоженно всё-таки хочется, есть выход — универсальные стрижки, которые не требуют фена, утюжка и бесконечных баночек. Они держат форму без усилий, не теряют стиль к концу дня и отлично вписываются в ритм жизни, где всё по графику. А главное — они идут большинству.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка укладывает волосы

1. Растрепанный боб: стиль без усилий

Небрежный боб — это та прическа, которая выглядит так, будто вы только что вышли из салона, даже если просто встали с постели. Неровные, слегка текстурированные концы создают образ "небрежной элегантности", которую не нужно укладывать. Просто подсушите волосы — и готово.

2. Стрижка пикси: максимум свободы

Если хочется кардинального обновления и лёгкости — пикси справится с этим. Она подчёркивает черты лица, визуально молодит и не требует ничего, кроме минимального ухода. Забудьте о фене и муссах — эта стрижка сама создаёт нужный объём.

3. Длинный боб: всегда уместен

Длина до плеч или чуть выше — идеальный вариант для тех, кто не хочет коротко стричься, но устал от тяжёлых укладок. Он одинаково хорошо смотрится на прямых и волнистых волосах, подчёркивает скулы и отлично держит форму без дополнительных средств.

4. Многослойность для кудрей

Если у вас вьющиеся волосы, многослойная стрижка станет спасением: она придаёт форму, уменьшает пушистость и подчёркивает естественную структуру локонов. Всё, что нужно — немного укладочного средства.

5. Гарсон: смело, стильно, женственно

Этот короткий вариант под "мальчика" — вовсе не отказ от женственности. Он добавляет образу характера, легко адаптируется к любому стилю и не требует ежедневной битвы с расчёской.

6. Средняя длина: между удобством и стилем

Если не готовы на эксперименты — выберите золотую середину. Волосы до плеч можно собрать, распустить, уложить за 5 минут. Это универсальный формат на каждый день.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая
Новости спорта
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Вупи Голдберг не носит лифчик 50 лет: свобода важнее
Оставил номер на лобовом — попал на деньги: популярная схема
Что скрывают холодные цветотипы внешности: если вы — Зима, перестаньте носить эти цвета
Почему Жигули — это не просто машина, а член семьи
Беспорядок на голове? Это модно. Особенно если вы выбрали правильный боб
Откормить без вреда: как превратить скелетика в упитанного мурлыку
Клещи вышли на охоту, но у вас есть оружие: простые трюки, работающие безотказно
Как взрослеют коты: 7 этапов кошачьей жизни — и на что важно обратить внимание
6 ошибок, которые очень быстро испортят мойку из нержавейки — проверь, не делаешь ли ты их
Кредитная западня: никто не понял план МВД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.