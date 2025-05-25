4 ключевых этапа, чтобы ваша кожа сияла, как в корейских бьюти-блогах

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Вы когда-нибудь замечали, как у некоторых женщин в соцсетях кожа выглядит безупречно гладкой и сияющей? Это и есть стеклянная кожа — результат корейской техники ухода, основанной не на макияже, а на глубоком увлажнении и общем здоровье кожи.

Фото: freepik.com by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кореянка

Что такое стеклянная кожа?

Это состояние, при котором кожа выглядит свежей, молодой и сияющей, без излишней жирности, с идеально гладкой поверхностью и без видимых пор. Добиться такого эффекта можно, если следовать простым правилам ухода и использовать подходящие средства.

Секреты стеклянной кожи: корейская техника ухода

Шаг 1: Двойное очищение

Первый шаг — это тщательная очистка кожи. Используйте очищающее масло или бальзам, чтобы удалить макияж, солнцезащитный крем и излишки жира. Затем завершите процесс мягким очищающим гелем или пенкой, подходящей для вашего типа кожи.

Шаг 2: Отшелушивание

Регулярное отшелушивание (1-2 раза в неделю для сухой кожи и 2-3 раза в неделю для жирной) помогает удалить омертвевшие клетки, делая кожу более гладкой и подготовленной для нанесения последующих средств. Важно не переусердствовать, чтобы избежать раздражения.

Шаг 3: Многоуровневое увлажнение

Секрет стеклянной кожи — это многослойное увлажнение:

Эссенция: легкий продукт с увлажняющими и антиоксидантными компонентами.

легкий продукт с увлажняющими и антиоксидантными компонентами. Сыворотка : с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом для дополнительного увлажнения.

: с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом для дополнительного увлажнения. Крем: питательный и насыщенный, который "запирает" влагу в коже.

Чем больше увлажнения, тем более сияющей и гладкой будет ваша кожа.

Шаг 4: Защита от солнца

Защита от солнца — важный этап ухода. Используйте легкий и прозрачный солнцезащитный крем, который хорошо впитывается и не оставляет жирного блеска.

Совет по уходу:

В течение дня можно распылять на лицо спрей для увлажнения, чтобы поддерживать кожу свежей и увлажненной, рекомендует shape.gr.

Следуя этим шагам, вы сможете добиться эффекта стеклянной кожи и наслаждаться здоровым и сияющим видом каждый день!

Уточнения

Коре́я — географическая территория (страна), включающая Корейский полуостров и прилегающие острова и объединённая общим культурно-историческим наследием.



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