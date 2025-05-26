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Не любите духи? 5 хитростей, чтобы всегда приятно пахнуть, не используя парфюм

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Одни обожают духи, другие их не переносят. Кто-то коллекционирует флаконы, меняет ароматы в зависимости от настроения, любит распылять парфюм в воздухе или ходить в нём, как в кино. Но есть и те, кто не выносит резких запахов. У кого-то от тяжёлых нот болит голова, кто-то чувствует удушье, а кто-то просто не любит духи. Если вы относитесь к этой категории, не переживайте — вы не одиноки.

Девушка в летнем платье
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в летнем платье

Не нужно отказываться от свежести и приятного аромата, если вы не любите духи. Есть множество способов приятно пахнуть без использования парфюмерной воды, уверяет shape.gr.

5 альтернативных способов, которые вам подойдут

  1. Сила чистоты. Самый простой и эффективный способ — принять душ с мягким увлажняющим гелем для душа с лёгким ароматом (например, пудры, хлопка или миндаля). Приятный запах может сохраняться на коже долгое время. То же самое касается шампуня — волосы удерживают запахи дольше, чем вы думаете. Качественный шампунь с натуральным ароматом может стать вашим секретным оружием, не будучи при этом духами в привычном смысле.
  2. Ароматизированные лосьоны и масла для тела. Лосьон или масло для тела с мягким, натуральным ароматом — ещё один отличный вариант. Ароматы кокоса, ванили, сандала или лаванды создают тонкий, тёплый запах без интенсивности парфюмерной воды. Кроме того, они увлажняют кожу, что тоже большой плюс.
  3. Одежда, которая говорит о вас. Запах одежды имеет огромное значение. Хороший кондиционер для белья или натуральный спрей для тканей (например, с ароматом белого порошка или хлопка) могут придать вашей одежде ощущение чистоты. Если у вас чувствительная кожа, выбирайте гипоаллергенные варианты, чтобы избежать головокружения.
  4. Волосы — ваш естественный аромат. Ваши волосы — это первое, что чувствует человек, когда подходит к вам. Чистая кожа головы, лёгкий кондиционер с приятным ароматом или спрей для волос без спирта помогут создать приятный шлейф.
  5. Эфирные масла — осторожно и с умом. Если вы хотите чего-то более утончённого, попробуйте эфирные масла. Несколько капель лаванды или иланг-иланга на запястьях или за ушами создадут естественный, мягкий аромат. Эти масла имеют более «землистый» запах и часто приятнее для тех, кто не переносит синтетические ароматы духов.

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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