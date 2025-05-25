Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не варите, а жарьте — этот секрет сделает вашу гречку невероятно ароматной
ТОП-7 самых странных и провальных автомобилей СССР
Никогда не выбрасывайте яичную скорлупу — вот что с ней можно сделать, и почему это важно
Гипертония отступит: этот продукт — секретное оружие против высокого давления
Открыт новый путь на райский тайский остров — вот как туда попасть
Речной транспорт СССР против западного: кто был лучше?
Ольга Зарубина раскрыла тайну живущей в США дочери: почему Кира никогда не вернётся в Россию
Эксперты Т-Банка прогнозируют падение ключевой ставки до 15% — новые экономические реалии
Пищеварение под контролем: всего два продукта, чтобы почувствовать себя легче

Аромат, который остаётся на одежде: секрет, о котором не пишут на флаконах

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Стойкий аромат, который "живет" на одежде даже спустя дни — мечта любой любительницы парфюма. И именно француженки, признанные мастерицы шлейфа и элегантных мелочей, давно нашли способ продлить жизнь своим любимым духам. Причём без всякой магии — всё, что нужно, уже есть у вас на кухне.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

В чём секрет? Всё дело в рисе

Чтобы аромат держался на одежде дольше, француженки используют… обычный рис. Эта крупа отлично впитывает и удерживает запахи, а потом медленно и деликатно их отдает.

Как это работает:

  • Горсть риса насыпается в тканевый мешочек (или заворачивается в салфетку)

  • На этот кулёк наносится несколько пшиков духов

  • Ароматный свёрток кладётся в шкаф, ящик или комод с одеждой

Результат? Все вещи впитывают аромат, и на вас всегда будет тонкий парфюмерный шлейф — даже если вы забыли нанести духи перед выходом.

Почему это эффективно

  • Рис впитывает запах быстро, но отдаёт медленно — поэтому одежда ароматизируется мягко и равномерно

  • Метод не портит ткани — духи наносятся не напрямую на вещи, а на рис

  • Запах держится дольше, чем на коже — особенно на натуральных тканях

Как усилить эффект

  • Используйте чистые тканевые мешочки — можно купить готовые или сшить из хлопка

  • Раз в неделю обновляйте аромат — пара пшиков заново, и рис снова работает

  • Заводите отдельные мешочки для разной одежды (например, для базовых вещей, шерсти или белья)

Бонус: аромат как настроение

Смените аромат в мешочке — и у всего гардероба будет новая "аура". Один и тот же образ в одежде может ощущаться по-разному в зависимости от запаха, который будет сопровождать вас в течение дня. И это — настоящий парфюмерный трюк француженок.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
Экономика и бизнес
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро Аудио 
Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают
Домашние животные
Куда ползут дождевые черви после дождя — и зачем они вообще вылезают Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Гипертония отступит: этот продукт — секретное оружие против высокого давления
Открыт новый путь на райский тайский остров — вот как туда попасть
Речной транспорт СССР против западного: кто был лучше?
Аромат, который остаётся на одежде: секрет, о котором не пишут на флаконах
Ольга Зарубина раскрыла тайну живущей в США дочери: почему Кира никогда не вернётся в Россию
Эксперты Т-Банка прогнозируют падение ключевой ставки до 15% — новые экономические реалии
Пищеварение под контролем: всего два продукта, чтобы почувствовать себя легче
Птичий грипп уже рядом: необычные симптомы, которые могут стоить кошке жизни
Забудьте поливать — эти цветы и так расцветают как сумасшедшие
Паутина лжи: учёные раскрыли главный секрет ядовитых пауков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.