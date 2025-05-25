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Маникюр, который добавляет возраст: ошибки зрелого образа

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр давно стал делом повседневным: гель-лак делают и школьницы, и бабушки. И это прекрасно — возраст больше не ограничение для красоты. Но именно с возрастом важно учитывать нюансы: состояние кожи рук меняется, ногтевые пластины становятся более хрупкими, а цвет лака может сыграть с образом злую шутку. Некоторые покрытия визуально добавляют возраст и акцентируют то, что лучше было бы скрыть. Разбираем главные ошибки.

Фантазийный маникюр
Фото: Own work by Bvasilev1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фантазийный маникюр

1. Пастельные оттенки: не такие уж нежные

Светло-розовые, мятные, лавандовые и голубые лаки кажутся универсальными, но в зрелом возрасте работают против обладательницы. Их разбеленная основа подсвечивает морщины, пигментные пятна и сухость кожи. Особенно это заметно при холодном освещении.

Альтернатива: персиковый, карамельный или теплый нюд с лёгким шиммером.

2. Неон: слишком броско, слишком неуместно

Неоновые цвета красиво смотрятся в Instagram, но в реальной жизни — резкий контраст, подчеркивающий неровности ногтей и сухость кожи. Они не добавляют рукам свежести, а наоборот — делают образ нелепым и "подростковым" в нехорошем смысле.

Альтернатива: насыщенные, глубокие цвета с благородным подтоном — бордо, баклажан, тёплый сливовый.

3. Чёрный: акцент на морщины

Классика? Да. Универсален? Уже нет. Чёрный лак подчёркивает все возрастные изменения: сосудистую сетку, тени от морщин, пигментные пятна. Даже с идеальной формой ногтей он делает кисти рук визуально жёстче и старше.

Альтернатива: тёмно-винный или чёрный с мерцающими частицами, смягчающими резкость.

4. Серый: тусклый выбор

Серый цвет — хит в молодом возрасте, но для возрастного маникюра это один из самых коварных оттенков. Он дублирует тон кожи, делает руки бледными и "погасшими", особенно на фоне холодной погоды или при недостатке освещения.

Альтернатива: приглушённые маув-оттенки (розовато-сиреневые), которые освежают и добавляют мягкости.

5. Прозрачный лак: мнимая естественность

"Голые" ногти с прозрачным лаком могут выглядеть опрятно, но на возрастных руках чаще подчеркивают неровности, желтизну и сухость. Вместо лёгкости — неухоженность. Особенно, если ногтевая пластина стала ребристой с возрастом.

Альтернатива: камуфлирующая база с лёгким тоном и мелким шиммером.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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