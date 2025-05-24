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Цвета, наполняющие лето: пастельные тренды, которые омолаживают и освежают

1:57
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением теплого сезона пастельные оттенки вновь захватывают мир моды, и именно они становятся основой "дресс-кода мороженого". Легкие кремовые, розовые и нежные сиреневые цвета, как у герцогини Эдинбургской, обещают не только актуальность, но и стильный свежий вид. Эта палитра уже доказала свою привлекательность, и мы можем смело заявить, что пастельные тона в 2025 году — это то, что нужно иметь в гардеробе каждой модницы.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Отказ от ярких и резких цветов не означает, что они уходят на второй план. Напротив, пастельные оттенки создают утонченное сияние и дарят образу мягкость и легкость. Они идеально подходят для весны и лета, добавляя элегантности и делая лицо ярче. На самом деле, именно эти оттенки могут добавить свежести и моложавости, освежив внешний вид.

Особую популярность в этом году приобрели такие цвета, как клубничный крем, фисташковый и сливочно-желтый. Эти оттенки отлично подчеркивают кожу, делая ее визуально светлее и свежее. Но важным нюансом является то, что пастель лучше смотрится с текстурами, создающими интересный контраст. Например, наряды с эффектными деталями или изысканной отделкой становятся идеальным выбором.

Летние коллекции в 2025 году показывают, что пастельные цвета подходят абсолютно всем. Они универсальны и легко комбинируются с другими оттенками, создавая гармоничные и стильные образы. Важно не только выбрать правильный цвет, но и дополнить его аксессуарами или элементами, которые добавят индивидуальности. Пастельные тона не выходят из моды, и это подтверждают самые актуальные тренды, которые мы увидим этим летом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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