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Чёрные точки или сальные нити: как отличить и избежать ошибок, которые портят кожу — секреты косметологов

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Если ты уже перепробовала все средства для борьбы с черными точками, но результат так и не наступил, возможно, проблема в самом понимании их природы. Может быть, у тебя вовсе не черные точки, а сальные нити? И это важно, потому что от этого зависит подход к лечению.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Во-первых, нужно разобраться, что такое черные точки и сальные нити, а во-вторых — понять, что вызывает их появление. Сальные нити — нормальное явление для большинства людей, особенно в области носа. Это полупрозрачные или желтоватые образования, которые можно заметить при внимательном осмотре. Они не требуют выдавливания, а можно просто минимизировать их видимость с помощью правильного ухода.

Черные точки же — это уже результат закупорки протока сальных желез. Когда сало окисляется, оно темнеет и появляется черная головка. При выдавливании из нее выходит плотное желтоватое содержимое. Такие точки могут привести к воспалениям, если не избавиться от них своевременно.

Одна из ключевых причин появления черных точек — состав кожного сала, который, в свою очередь, зависит от того, что ты ешь. И это не просто банальные "жирная пища" или "сладости". Иногда неправильно подобранный уход за кожей усугубляет проблему, так как сало начинает распирать стенки сальных желез и окисляется быстрее. К тому же, неконтролируемое потребление определенных продуктов может усилить активность сальных желез.

Какие же продукты могут усугублять ситуацию

В первую очередь, это рафинированные продукты, сахар, быстрые углеводы, трансжиры и алкоголь. Все эти компоненты влияют на состав кожного сала, делая его более густым и труднопроходимым для выхода. К примеру, трансжиры, которые содержатся в промышленно произведенных продуктах, способствуют загустению сала, что затрудняет его нормальный выход из протоков. В итоге, сало не может покинуть кожу, и появляются черные точки.

Тем не менее, питание — не единственная причина появления черных точек. И если ты хочешь победить их раз и навсегда, необходимо использовать комплексный подход, начиная с правильного питания и заканчивая грамотным уходом за кожей. Оставив без внимания основные причины их возникновения, можно столкнуться с тем, что результат будет временным или вообще отсутствовать.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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