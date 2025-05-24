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Новый блонд, который будет скрывать ваш возраст и личную жизнь

2:07
Моя семья » Красота и стиль

В этом году цвет волос превращается в нечто таинственное и легкое — новый тренд, который уже завоевал сердца модниц, — "призрачный блонд". Если вы устали от ярких, кислотных оттенков и хотите чего-то более сдержанного, этот стиль для вас. Под этим загадочным названием скрывается не просто окрашивание, а целый тренд, который создает ощущение натурального света на волосах.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка блондинка

Что такое "призрачный блонд"

Призрачный блонд — это свежий взгляд на классический блонд, но с более мягким и естественным результатом. В отличие от тренда "призрачных корней", который стал популярным в TikTok, где корни осветляются в ледяной оттенок, а концы остаются темными, этот цвет не предполагает резких переходов. Основная идея в том, чтобы тонкие светлые пряди мягко переплетались с вашим естественным цветом волос, создавая эффект плавного, едва заметного перехода.

Особенности оттенка

Этот цвет волос выглядит не только нежно, но и естественно, без ярких бликов или эффекта выгоревших прядей. Призрачный блонд будто ловит свет, придавая волосам легкий, почти незаметный блеск. Секрет в том, что переход между вашим натуральным оттенком и светлыми прядями практически невидим — все это создает эффект воздушности и легкости.

Как стать "призрачной блондиночкой"

Чтобы получить этот трендовый оттенок, достаточно добавить к светло-русым или темным волосам едва заметные светлые пряди. Это не полное осветление, а скорее игра света, которая делает волосы более объемными и блестящими, как если бы вы просто провели несколько дней на солнце. Внешне цвет напоминает легкое сияние, которое нежно обвивает волосы, придавая им визуальный объем.

Призрачный блонд уже примерили такие знаменитости, как Кейт Миддлтон, Белла Хадид и Холли Берри. Если вы ищете что-то естественное и в то же время трендовое, это идеальный вариант!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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