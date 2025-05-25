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Кератин в жару: что случится с волосами, если решиться на процедуру летом

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Лето — время солнца, отдыха и… пушащихся волос? Влажность, ветер и ультрафиолет делают укладку настоящим испытанием. Именно поэтому многие задумываются о кератиновом выпрямлении. Но действительно ли это хорошая идея в жаркий сезон, или стоит отложить процедуру до осени? Разберёмся, когда кератин работает на вас, а когда может сыграть злую шутку.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Плюсы кератина летом

1. Защита от влажности

Кератин словно «запечатывает» волосы, создавая защитный слой. Это особенно актуально в условиях повышенной влажности — локоны меньше пушатся, не электризуются и дольше держат укладку.

2. Экономия времени на уход

После процедуры волосы становятся более гладкими, их легче расчесывать, они быстрее сохнут и дольше остаются опрятными. А в летний период, когда каждая минута на счету, это настоящее спасение.

3. Эстетический эффект

Блеск, ухоженность и гладкость — то, что придаёт уверенность в любой ситуации, будь то пляж или вечерняя прогулка.

Минусы кератина в жаркий сезон

1. Воздействие солнца

Ультрафиолет может разрушать кератиновый слой, снижая срок действия процедуры. Без дополнительной термозащиты эффект может исчезнуть уже через несколько недель.

2. Хлор и солёная вода

Купание в море и бассейнах не лучшим образом сказываются на «свежеоткератиненных» волосах — состав быстрее вымывается, пряди становятся сухими.

3. Тепловая нагрузка

После процедуры не рекомендуется частое мытьё головы и сушка горячим феном — а летом это сложно соблюдать, особенно в жару.

Делать или нет?

Кератин летом — не запрет, но требует аккуратного подхода. Если вы готовы использовать термозащиту, избегать агрессивного купания и правильно ухаживать за волосами — процедура может стать вашим спасением в сезон влажности и жары. В противном случае лучше дождаться прохлады и провести выпрямление осенью.

Уточнения

Бразильское выпрямление волос (также известное как бразильское кератиновое выпрямление, кератиновое выпрямление волос)  — это метод долговременного выпрямления волос путём нанесения составов с формальдегидом (или его составляющими) в сочетании с кератином, и защитного покрытия при помощи выпрямителя.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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