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Секрет идеальной кожи не в продуктах, а в порядке их нанесения — вот инструкция

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Идеальная кожа — это не всегда заслуга дорогих продуктов. Даже самые эффективные средства не работают, если вы наносите их в неправильной последовательности. Как же выстроить уход так, чтобы каждый слой работал на результат? В этом тексте — простая и понятная схема ухода, которую вы сможете применять уже сегодня.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Шаг 1: Очищение — основа всего

Очищение должно быть первым этапом. Утром — мягкий гель или пенка для умывания, вечером — сначала гидрофильное масло или мицеллярная вода, затем второй этап очищения. Это помогает удалить макияж, пыль и кожный жир, подготавливая кожу к следующему уходу.

Шаг 2: Тоник или эссенция

После умывания важно восстановить pH-баланс кожи и подготовить её к нанесению активных компонентов. Используйте тоник или увлажняющую эссенцию — они «открывают дверь» для последующих средств и повышают их эффективность.

Шаг 3: Сыворотка — концентрат действия

Сыворотки содержат активные компоненты в высокой концентрации. Выбирайте средство по основному запросу: витамин C для сияния, ниацинамид для выравнивания тона, гиалуроновая кислота — для глубокого увлажнения. Наносите её перед кремом, а не наоборот!

Шаг 4: Крем — фиксация результата

Крем нужен не только для питания, но и для «запечатывания» активных ингредиентов, чтобы они работали дольше. Утром — лёгкий, вечером — более плотный. Крем завершает уход и удерживает влагу в коже.

Шаг 5 (утром): Обязательно SPF

Солнцезащитный крем — последний этап утреннего ухода. Он наносится только на сухую кожу, поверх всех предыдущих средств, и не требует дополнительных слоёв. SPF защищает от фотостарения и пигментации.

Последовательность ухода имеет значение. Даже лучшие средства могут не дать эффекта, если нанесены не в том порядке. Следуя правильной схеме, вы поможете коже получать максимум пользы — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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