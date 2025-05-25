Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как есть картофель и не испортить уровень сахара в крови: 5 гениальных способов от диетолога
Жизнь в банджихах: почему аренда жилья в Сеуле превращается в испытание
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Затонувшие свидетели истории: находка на глубине 400 метров удивила исследователей
Эта привычка в еде портит психологическую работоспособность шахматистов
Эти приёмы сэкономят вам десятки тысяч на ремонте — и никто не догадается
Секрет идеальной кожи не в продуктах, а в порядке их нанесения — вот инструкция
То, что вы приняли за магию, — природа: монстр из Гарри Поттера реально существует
Потеря 0,5-1 кг в неделю: как достичь оптимальной скорости похудения

Семь привычек, которые кардинально улучшают состояние кожи за одну неделю

Моя семья » Красота и стиль

Хотите заметить реальные изменения в состоянии кожи уже через 7 дней? Секрет кроется не в дорогих процедурах, а в ежедневных, но правильных привычках. Мы собрали семь самых эффективных бьюти-привычек, которые уже через неделю сделают вашу кожу более сияющей, гладкой и ухоженной.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за кожей

1. Очищение без агрессии

Умывание — это не бой с жиром и пылью, а мягкий ритуал. Используйте деликатное средство для очищения, подходящее вашему типу кожи. Избавление от загрязнений без пересушивания — первый шаг к здоровому тону лица.

2. Обязательное увлажнение утром и вечером

Увлажнённая кожа = молодая кожа. Даже жирная кожа нуждается в увлажнении. Лёгкий крем с гиалуроновой кислотой утром и питательный вечером — основа ухода.

3. Умывание только прохладной водой

Горячая вода разрушает липидный барьер кожи. Перейдите на прохладное умывание — кожа скажет спасибо уже через пару дней.

4. Сон не менее 7 часов

Недосып моментально отражается на лице: тусклый цвет, отёки, морщины. Высыпайтесь — и кожа станет заметно свежее.

5. Ежедневный SPF — даже в пасмурную погоду

Ультрафиолет — главный враг молодости. Солнцезащитный крем должен быть на вашем лице круглый год, независимо от сезона.

6. Минимум сахара в рационе

Сладкое разрушает коллаген. Ограничьте сахар — и кожа станет более упругой и чистой уже через несколько дней.

7. Чистка экрана телефона и наволочек

Ваши руки и гаджеты — источник бактерий. Меняйте наволочки каждые 3 дня, протирайте телефон антисептиком — и кожа меньше воспаляется.

Эти простые привычки не требуют больших вложений и времени, но результат не заставит себя ждать. Уже через неделю вы увидите, как лицо становится свежее, ровнее и сияющее. Начните прямо сегодня — и дайте своей коже то, что она давно ждала.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Авто
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать Аудио 
Самые эффективные процедуры после 40: как сохранить молодость
Красота и стиль
Самые эффективные процедуры после 40: как сохранить молодость Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Последние материалы
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Затонувшие свидетели истории: находка на глубине 400 метров удивила исследователей
Эта привычка в еде портит психологическую работоспособность шахматистов
Эти приёмы сэкономят вам десятки тысяч на ремонте — и никто не догадается
Секрет идеальной кожи не в продуктах, а в порядке их нанесения — вот инструкция
То, что вы приняли за магию, — природа: монстр из Гарри Поттера реально существует
Потеря 0,5-1 кг в неделю: как достичь оптимальной скорости похудения
Кровоточат дёсны? Это может быть не кариес, а рак, который подкрался незаметно
Лобовое стекло перестало быть мутным: простой ингредиент из аптеки творит чудеса
Почему фермеры с Азии выбирают губочный метод для микрозелени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.