Семь привычек, которые кардинально улучшают состояние кожи за одну неделю

Хотите заметить реальные изменения в состоянии кожи уже через 7 дней? Секрет кроется не в дорогих процедурах, а в ежедневных, но правильных привычках. Мы собрали семь самых эффективных бьюти-привычек, которые уже через неделю сделают вашу кожу более сияющей, гладкой и ухоженной.
Умывание — это не бой с жиром и пылью, а мягкий ритуал. Используйте деликатное средство для очищения, подходящее вашему типу кожи. Избавление от загрязнений без пересушивания — первый шаг к здоровому тону лица.
Увлажнённая кожа = молодая кожа. Даже жирная кожа нуждается в увлажнении. Лёгкий крем с гиалуроновой кислотой утром и питательный вечером — основа ухода.
Горячая вода разрушает липидный барьер кожи. Перейдите на прохладное умывание — кожа скажет спасибо уже через пару дней.
Недосып моментально отражается на лице: тусклый цвет, отёки, морщины. Высыпайтесь — и кожа станет заметно свежее.
Ультрафиолет — главный враг молодости. Солнцезащитный крем должен быть на вашем лице круглый год, независимо от сезона.
Сладкое разрушает коллаген. Ограничьте сахар — и кожа станет более упругой и чистой уже через несколько дней.
Ваши руки и гаджеты — источник бактерий. Меняйте наволочки каждые 3 дня, протирайте телефон антисептиком — и кожа меньше воспаляется.
Эти простые привычки не требуют больших вложений и времени, но результат не заставит себя ждать. Уже через неделю вы увидите, как лицо становится свежее, ровнее и сияющее. Начните прямо сегодня — и дайте своей коже то, что она давно ждала.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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