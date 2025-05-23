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Этот ингредиент в шампуне может дать вам рак — как выбрать безопасное средство для волос

3:26
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Задумывались ли вы, что обычный шампунь может содержать вещества, которые увеличивают риск рака? Это не просто теоретический риск — исследования показывают, что многие популярные шампуни содержат токсичные компоненты, способные навредить вашему здоровью. Например, гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин — эти ингредиенты могут стать причиной серьезных проблем. Что стоит знать о них, и как избежать этих опасных добавок?

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Вредный гидантоин: канцероген в каждом втором шампуне

В последнее время в СМИ обсуждают опасность гидантоина, который часто встречается в составе шампуней, особенно в тех, которые обещают долгосрочное использование и антимикробное действие. Это вещество — консервант, который широко применяется в косметической промышленности за счет своих антисептических свойств. Однако, несмотря на его полезность в плане сохранности продукта, гидантоин может провоцировать аллергические реакции и даже способствовать развитию рака. Это вещество является одним из самых опасных канцерогенов, скрывающихся под "приятным" названием. Неудивительно, что его обнаружили в 50% шампуней на рынке.

Георгий Абрамов, врач-дерматовенеролог и трихолог, предупредил, что хотя найти шампунь без гидантоина довольно трудно, стоит постараться. Несмотря на всю его популярность в индустрии, мы должны задуматься о здоровье. Абрамов советует искать продукты, которые не содержат этого опасного вещества.

Лаурилсульфат натрия и диэтаноламин: вредители на поверхности

Еще два компонента, которые также стоит избегать, — лаурилсульфат натрия и диэтаноламин. Эти вещества не являются прямыми канцерогенами, но их воздействие на кожу и здоровье не менее опасно. Лаурилсульфат натрия — это поверхностно активное вещество, которое активно используется для образования пены. Несмотря на свою способность создавать пышную пену, он сильно раздражает кожу, нарушает ее микробиом и ослабляет иммунитет.

Диэтаноламин также используется для того, чтобы усилить пену и сделать продукт более "шампуневидным". Но его действие значительно хуже, чем кажется на первый взгляд. При частом использовании этих компонентов может возникнуть воспаление кожи, а при наличии предрасположенности — даже рак кожи.

Как избежать токсичных шампуней

  • Читайте состав: избегайте гидантоина, лаурилсульфата натрия и диэтаноламина. Это не так уж и сложно, если вы начинаете обращать внимание на то, что покупаете.
  • Выбирайте натуральные средства: ищите шампуни с органическими и экологически чистыми компонентами. Больше растительных экстрактов и минимум химии — это ваш путь к безопасности.
  • Применяйте в меру: даже если шампунь не содержит этих вредных веществ, чрезмерное мытье волос может оказать негативное влияние на кожу головы и иммунитет.

Георгий Абрамов отметил, что в целом важно правильно подбирать средства по уходу за волосами, чтобы не навредить здоровью. Продукты, которые мы используем каждый день, могут иметь более серьезные последствия, чем мы привыкли думать.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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