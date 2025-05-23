Пляжный кошмар или идеальный стиль? Как выбрать купальник, чтобы не стать заложником моды

Лето близко, и перед нами встает важный вопрос: как выбрать купальник, который подчеркнёт достоинства и скроет возможные недостатки? Независимо от того, что модно в этом сезоне, важно, чтобы купальник подходил именно вам. Стилист Анна Ероян поделилась секретами, как найти идеальную модель для каждого типа фигуры.
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа
Фигура "Песочные часы": ваш шанс на эксперименты
Если у вас фигура с выраженной талией, которая уже сама по себе выглядит идеально, вам повезло. Вы можете смело выбирать любые модели — от экстравагантных до самых минималистичных. Главное — акцентировать внимание на талии.
Рекомендации:
Выбирайте низ с высокой или средней посадкой. Это подчеркнёт талию, подтянет ягодицы и скроет животик.
Для верха ищите модели с поддержкой груди, особенно если грудь среднего или большого размера. Это добавит визуальной лёгкости и создаст красивый контур.
Если хотите что-то необычное, смотрите на купальники с завязками или с акцентом на талии.
Фигура "Перевернутый треугольник": акцент на бедра
Для девушек с широкими плечами и узкими бедрами важно создать баланс, смещая внимание вниз.
Рекомендации:
Верх должен быть ярким и выразительным. Выбирайте лифы с рюшами, объемными деталями или яркими принтами.
Для низа подойдут однотонные плавки с высокой посадкой. Избегайте ярких рисунков или декоративных элементов, чтобы не привлекать лишнего внимания к бедрам.
Фигура "Треугольник": сбалансируем пропорции
Обладательницам этой фигуры, где бедра заметно шире плеч, нужно сосредоточить внимание на верхней части тела. Цель — визуально расширить верх и сделать бедра менее заметными.
Рекомендации:
Верх с ярким принтом, пуш-ап или объемными элементами привлечёт внимание к верху.
Низ — однотонный и темный. Лучше всего выбирать плавки с высокой посадкой, которые скроют лишнее и создадут гармонию.
Фигура "Прямоугольник": создаём акценты
Если ваши плечи и бедра примерно одинаковы по ширине, а талия не сильно выражена, ваша цель — добавить объем в определённые зоны.
Рекомендации:
Для раздельных купальников выбирайте модель с разными цветами на верху и внизу.
Лиф с вертикальными полосками или геометрическими принтами поможет создать интересный силуэт.
Для низа выбирайте модели с боковыми рюшами или завязками, чтобы добавить объём.
Фигура "Яблоко": скрываем живот
Если у вас широкие плечи и объемная талия, основная задача — сбалансировать пропорции и скрыть живот.
Рекомендации:
Идеальный выбор — раздельный купальник с V-образным вырезом, который скрывает живот и подчеркивает грудь.
Для слитного купальника выбирайте модели с V-образным вырезом и утягивающим эффектом, чтобы подчеркнуть талию.
Уточнения
Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.