Пляжный кошмар или идеальный стиль? Как выбрать купальник, чтобы не стать заложником моды

3:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето близко, и перед нами встает важный вопрос: как выбрать купальник, который подчеркнёт достоинства и скроет возможные недостатки? Независимо от того, что модно в этом сезоне, важно, чтобы купальник подходил именно вам. Стилист Анна Ероян поделилась секретами, как найти идеальную модель для каждого типа фигуры.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа

Фигура "Песочные часы": ваш шанс на эксперименты

Если у вас фигура с выраженной талией, которая уже сама по себе выглядит идеально, вам повезло. Вы можете смело выбирать любые модели — от экстравагантных до самых минималистичных. Главное — акцентировать внимание на талии.

Рекомендации:

Выбирайте низ с высокой или средней посадкой. Это подчеркнёт талию, подтянет ягодицы и скроет животик.

Для верха ищите модели с поддержкой груди, особенно если грудь среднего или большого размера. Это добавит визуальной лёгкости и создаст красивый контур.

Если хотите что-то необычное, смотрите на купальники с завязками или с акцентом на талии.

Фигура "Перевернутый треугольник": акцент на бедра

Для девушек с широкими плечами и узкими бедрами важно создать баланс, смещая внимание вниз.

Рекомендации:

Верх должен быть ярким и выразительным. Выбирайте лифы с рюшами, объемными деталями или яркими принтами.

Для низа подойдут однотонные плавки с высокой посадкой. Избегайте ярких рисунков или декоративных элементов, чтобы не привлекать лишнего внимания к бедрам.

Фигура "Треугольник": сбалансируем пропорции

Обладательницам этой фигуры, где бедра заметно шире плеч, нужно сосредоточить внимание на верхней части тела. Цель — визуально расширить верх и сделать бедра менее заметными.

Рекомендации:

Верх с ярким принтом, пуш-ап или объемными элементами привлечёт внимание к верху.

Низ — однотонный и темный. Лучше всего выбирать плавки с высокой посадкой, которые скроют лишнее и создадут гармонию.

Фигура "Прямоугольник": создаём акценты

Если ваши плечи и бедра примерно одинаковы по ширине, а талия не сильно выражена, ваша цель — добавить объем в определённые зоны.

Рекомендации:

Для раздельных купальников выбирайте модель с разными цветами на верху и внизу.

Лиф с вертикальными полосками или геометрическими принтами поможет создать интересный силуэт.

Для низа выбирайте модели с боковыми рюшами или завязками, чтобы добавить объём.

Фигура "Яблоко": скрываем живот

Если у вас широкие плечи и объемная талия, основная задача — сбалансировать пропорции и скрыть живот.

Рекомендации:

Идеальный выбор — раздельный купальник с V-образным вырезом, который скрывает живот и подчеркивает грудь.

Для слитного купальника выбирайте модели с V-образным вырезом и утягивающим эффектом, чтобы подчеркнуть талию.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.



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