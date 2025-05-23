Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сельский автосервис на глаз и кувалду: как чинили машины без интернета и запчастей
Овощ, специя и десерт: простая троица, которая вернула лёгкость в движении
Имя как диагноз: 7 причин, почему кошки не любят вашу фантазию
Это растение приятно пахнет, красиво смотрится и отпугивает насекомых
Обман туристов стал нормой: как гиды манипулируют путешественниками
Аугуст Диль предупредил Европу: амнезия о нацизме делает фильм Серебренникова пророческим
720 миллионов за здоровье: какое оборудование получат роддома московской области
Полумарафон закроет сердце столицы: что перекрывают в Москве 24 мая
Почему 66% американцев хотят покинуть страну? Куда мечтают они переехать

Пляжный кошмар или идеальный стиль? Как выбрать купальник, чтобы не стать заложником моды

3:09
Моя семья » Красота и стиль

Лето близко, и перед нами встает важный вопрос: как выбрать купальник, который подчеркнёт достоинства и скроет возможные недостатки? Независимо от того, что модно в этом сезоне, важно, чтобы купальник подходил именно вам. Стилист Анна Ероян поделилась секретами, как найти идеальную модель для каждого типа фигуры.

Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа

Фигура "Песочные часы": ваш шанс на эксперименты

Если у вас фигура с выраженной талией, которая уже сама по себе выглядит идеально, вам повезло. Вы можете смело выбирать любые модели — от экстравагантных до самых минималистичных. Главное — акцентировать внимание на талии.

Рекомендации:

  • Выбирайте низ с высокой или средней посадкой. Это подчеркнёт талию, подтянет ягодицы и скроет животик.
  • Для верха ищите модели с поддержкой груди, особенно если грудь среднего или большого размера. Это добавит визуальной лёгкости и создаст красивый контур.
  • Если хотите что-то необычное, смотрите на купальники с завязками или с акцентом на талии.

Фигура "Перевернутый треугольник": акцент на бедра

Для девушек с широкими плечами и узкими бедрами важно создать баланс, смещая внимание вниз.

Рекомендации:

  • Верх должен быть ярким и выразительным. Выбирайте лифы с рюшами, объемными деталями или яркими принтами.
  • Для низа подойдут однотонные плавки с высокой посадкой. Избегайте ярких рисунков или декоративных элементов, чтобы не привлекать лишнего внимания к бедрам.

Фигура "Треугольник": сбалансируем пропорции

Обладательницам этой фигуры, где бедра заметно шире плеч, нужно сосредоточить внимание на верхней части тела. Цель — визуально расширить верх и сделать бедра менее заметными.

Рекомендации:

  • Верх с ярким принтом, пуш-ап или объемными элементами привлечёт внимание к верху.
  • Низ — однотонный и темный. Лучше всего выбирать плавки с высокой посадкой, которые скроют лишнее и создадут гармонию.

Фигура "Прямоугольник": создаём акценты

Если ваши плечи и бедра примерно одинаковы по ширине, а талия не сильно выражена, ваша цель — добавить объем в определённые зоны.

Рекомендации:

  • Для раздельных купальников выбирайте модель с разными цветами на верху и внизу.
  • Лиф с вертикальными полосками или геометрическими принтами поможет создать интересный силуэт.
  • Для низа выбирайте модели с боковыми рюшами или завязками, чтобы добавить объём.

Фигура "Яблоко": скрываем живот

Если у вас широкие плечи и объемная талия, основная задача — сбалансировать пропорции и скрыть живот.

Рекомендации:

  • Идеальный выбор — раздельный купальник с V-образным вырезом, который скрывает живот и подчеркивает грудь.
  • Для слитного купальника выбирайте модели с V-образным вырезом и утягивающим эффектом, чтобы подчеркнуть талию.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Новости спорта
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны? Аудио 
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию
Авто
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Трамп готовится к большой перезагрузке с Кремлём: Украина — не приоритет? Дмитрий Плотников Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Кредитная удавка: МВД придумало, как навсегда перекрыть кислород аферистам
$5 триллионов проблемы: какой сигнал подают рынки перед торговой войной
Трамп vs Гарвард: суд принял шокирующее решение по иностранным студентам
6 блюд из советской столовой, которые мы ненавидели, а теперь скучаем
План России: Москва в скором времени передаст Киеву проект документа об урегулировании кризиса
Звёздная пара в Париже: Павел Дуров и Юлия Вавилова впервые на красной дорожке
Как превратить холодильник в аптечку: 5 продуктов, которые держат вирусы на поводке
Советский супермаркет: как выжить между отделом колбас и полкой с банками
Колорадский жук в панике: 5 натуральных способов защиты картофеля, которые реально работают
Чтобы не платить больше: как новые пошлины ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии изменят рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.