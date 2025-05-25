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Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают

2:22
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа требует особого подхода, и после 50 лет вопрос ухода становится особенно актуальным. Но на какие процедуры действительно стоит тратить время и средства, а какие — пустая трата денег? Разбираемся, что действительно помогает сохранить молодость и ухоженность в зрелом возрасте.

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

Возрастная кожа: с чем приходится бороться

После 50 лет замедляется обновление клеток, снижается выработка коллагена и эластина, кожа становится суше и теряет упругость. Возникают выраженные морщины, пигментные пятна, гравитационное опущение овала лица. Домашнего ухода уже недостаточно — на помощь приходит косметология.

Лифтинг без скальпеля: SMAS и RF-терапия

SMAS-лифтинг (ультразвуковой) — одна из самых эффективных неинвазивных методик, работающая на глубинных слоях кожи. Она стимулирует выработку коллагена и подтягивает овал лица без операции.

Радиочастотная (RF) терапия — воздействует на дерму теплом, улучшая тургор и устраняя дряблость кожи.

Эти методы не дают мгновенного результата, но при курсовом применении эффект сохраняется до года и более.

Микроиглы и биоревитализация: омоложение в действии

Микроигольчатая терапия (микронидлинг) активизирует регенерацию кожи за счёт микропроколов. В сочетании с сыворотками даёт заметный эффект свежести.

Биоревитализация — введение гиалуроновой кислоты в кожу. Помогает восстановить водный баланс, вернуть гладкость и сияние.

Инъекции: да или нет?

Инъекционные методики, такие как ботокс и филлеры, работают быстро и эффективно. Однако важна умеренность и профессиональный подход: «перебор» может лишить лицо естественности. В возрасте 50+ цель — освежить лицо, а не «стереть» мимику.

Эффективность — в грамотном подборе

Косметология в 50+ может творить чудеса — если выбирать процедуры с доказанным действием и обращаться к профессионалам. Комплексный подход с учётом индивидуальных особенностей кожи — залог красивого, ухоженного и естественного внешнего вида.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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