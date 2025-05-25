Уход нового поколения: эти два ингредиента уже в каждом топ-средстве 2025 года

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Мир косметики не стоит на месте, и каждый год в центре внимания оказываются новые ингредиенты. В 2025-м абсолютными фаворитами дерматологов, блогеров и потребителей стали сквалан и ниацинамид. Эти компоненты уже зарекомендовали себя, но именно в этом году они вышли на пик популярности — и не просто так. Что делает их такими востребованными? Давайте разберёмся.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Сквалан: натуральное увлажнение без утяжеления

Сквалан — производное сквалена, который естественно вырабатывается нашей кожей. Но с возрастом его количество снижается, и кожа начинает терять влагу. Сквалан восполняет этот дефицит, легко впитывается, не забивает поры и подходит даже для чувствительной кожи. Его можно найти в кремах, маслах и сыворотках — и он прекрасно работает как в дневном, так и в ночном уходе.

Плюсы:

Интенсивно увлажняет, не оставляя жирного блеска

Укрепляет кожный барьер

Подходит всем типам кожи

Ниацинамид: универсальный помощник для кожи

Ниацинамид (или витамин B3) — ингредиент с поистине многозадачным действием. Он борется с пигментацией, выравнивает тон, уменьшает покраснения, регулирует выработку себума и сужает поры. Благодаря мягкому, но эффективному действию он отлично сочетается с другими компонентами и становится основой универсальных средств.

Плюсы:

Улучшает текстуру кожи

Подходит для борьбы с акне и возрастными изменениями

Увлажняет и одновременно матирует

Почему они стали звёздами 2025?

Современные потребители ищут эффективность без раздражения — и именно это дают сквалан и ниацинамид. Кроме того, тренд на «чистую» и «умную» косметику подогревает интерес к ингредиентам с научной базой. Сегодня они входят не только в аптечные марки, но и в масс-маркет продукты, делая качественный уход доступным для всех.

Стоит ли пробовать?

Определённо — да. Сквалан и ниацинамид уже доказали свою эффективность, а теперь становятся базовыми компонентами в косметичке любой современной женщины. Если вы ещё не ввели их в уход — 2025 год — отличное время начать.

Уточнения

Сквала́н — предельный углеводород тритерпенового ряда состава С 30 Н 62 .



Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B 3 .



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