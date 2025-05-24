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Эти азиатские бьюти-хаки покорили Европу — и вы тоже захотите их попробовать

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Азиатские страны, особенно Южная Корея и Япония, давно славятся своим инновационным подходом к уходу за собой. Сегодня их бьюти-секреты активно осваивают и европейки — и не зря. Эти практики помогают добиться сияющей, гладкой и молодой кожи без сложных процедур и больших затрат. Сегодня мы расскажем, какие азиатские лайфхаки уже «прописались» в Европе.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Многослойный уход: от эссенции до крема

Азиатский ритуал ухода может включать до 10 этапов. Основной принцип — наносить средства от самых лёгких (тонер, эссенция) к самым насыщенным (сыворотка, крем). Такой подход обеспечивает глубокое увлажнение и питание кожи, а не просто эффект на поверхности.

Тканевые маски на каждый день

В Азии тканевые маски — не редкость, а повседневный ритуал. Они насыщают кожу активными компонентами и создают эффект «домашней спа-процедуры» за 15 минут. В Европе они стали настоящим хитом — и теперь входят в привычный уход у многих женщин.

SPF — круглый год

Кореянки используют солнцезащитный крем ежедневно, даже зимой и в пасмурную погоду. Это позволяет замедлить фотостарение, предотвратить пигментацию и сохранить тон кожи ровным. Европейки теперь тоже всё чаще делают SPF обязательным этапом ухода.

Массаж роликами и гуаша

Традиционные техники массажа лица с помощью нефритовых роликов или пластин гуаша набирают популярность в Европе. Они улучшают лимфоток, снимают отёки и повышают тонус кожи. А главное — просты в применении и не требуют визита к косметологу.

Секрет сияния — «стеклянная кожа»

Тренд на «glass skin» родом из Кореи: кожа должна выглядеть так, будто светится изнутри. Это достигается за счёт тщательного увлажнения, кислотных пилингов и использования эссенций. Европа вдохновилась этим трендом и адаптировала его под свои реалии.

Стоит ли пробовать?

Безусловно! Азиатские бьюти-подходы не просто красивый тренд, а реальные работающие методы. Их можно адаптировать под любой тип кожи и стиль жизни. Если вы стремитесь к естественному сиянию и здоровому виду — попробуйте хотя бы несколько из них.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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