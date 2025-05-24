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Семь модных ошибок, которые моментально делают ваш образ дешёвым

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Вы тщательно подбираете гардероб, но образ всё равно кажется небрежным и недорогим? Причина может быть вовсе не в ценнике на бирке. Иногда даже брендовые вещи смотрятся «дёшево» из-за определённых модных ошибок. Разберём 7 ключевых промахов и подскажем, как их избежать.

Брюки на вешалке весенний гардероб
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюки на вешалке весенний гардероб

1. Слишком обтягивающие вещи

Одежда не должна «впиваться» в тело. Даже самое стильное платье может потерять элегантность, если размер подобран неверно. Чрезмерно обтягивающие фасоны редко выглядят уместно, особенно в дневном гардеробе.

2. Некачественная фурнитура

Дешёвые пуговицы, молнии или застёжки могут испортить даже хорошую вещь. Меняйте фурнитуру на более дорогую — это простой способ поднять визуальный уровень одежды.

3. Изобилие логотипов

Массивные лейблы и принты с названиями брендов часто выглядят вульгарно. Истинный стиль — это сдержанность и внимание к деталям, а не демонстрация лого.

4. Изношенная обувь

Даже при идеальном наряде потертые ботинки или сбитые каблуки сразу выдают неаккуратность. Следите за состоянием обуви — она завершает образ.

5. Неаккуратные швы и торчащие нитки

Швы — это признак качества. Проверяйте подкладку, аккуратность строчек и наличие торчащих ниток. Небрежность портит впечатление.

6. Одежда не по сезону

Босоножки в октябре или шерстяное пальто в мае — это не модно, а нелепо. Гармония с сезоном делает образ целостным.

7. Избыток декоративных элементов

Стразы, пайетки, гиперболизированные рюши — всё это может визуально удешевить образ. Лучше выбрать минимализм, чем переусердствовать с украшениями.

Подводим итог

Чтобы выглядеть дорого, не обязательно тратить миллионы. Достаточно избегать типичных ошибок, обращать внимание на детали и подбирать вещи с учётом вашего тела, образа жизни и сезона. Именно в этом кроется истинная элегантность.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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