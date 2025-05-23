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Один пшик — и вы уже не пройдёте мимо: ароматы, которые сделают ваше лето особенным

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только про лимонад со льдом, босые ноги в песке и закаты, от которых перехватывает дыхание. Это ещё и про запах. Тот самый, что переносит нас в тень цветущих деревьев, на утренний пляж или в середину июльского сада.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Именно летом мы особенно остро чувствуем, как аромат может изменить настроение. В жару насыщенные и тяжёлые духи теряют свою магию. Сейчас хочется лёгкости, прозрачности и свежести — будто надела льняную рубашку после душа.

Какие ароматы работают этим летом

Летние духи — это:

  • Цитрусовые аккорды, как искрящийся аперитив;
  • Морские и озоновые ноты, будто дуновение бриза с океана;
  • Фрукты, которые звучат как сочный взрыв вкуса;
  • Цветы, нежные и немного пудровые — не для коктейля, а для утреннего кофе на террасе.

Главное — чтобы аромат был лёгким, но запоминающимся. Такой, что остаётся на коже, как воспоминание о вечере, который ты не хотел заканчивать.

Вот подборка лучших новинок лета 2025 — тех самых ароматов, что точно окажутся в пляжной сумке, на комоде у зеркала и в вечернем воздухе на вашей коже. Независимо от того, планируете ли вы отпуск на побережье или вечеринку на крыше — здесь найдётся идеальный аромат.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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