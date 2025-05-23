Один пшик — и вы уже не пройдёте мимо: ароматы, которые сделают ваше лето особенным

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это не только про лимонад со льдом, босые ноги в песке и закаты, от которых перехватывает дыхание. Это ещё и про запах. Тот самый, что переносит нас в тень цветущих деревьев, на утренний пляж или в середину июльского сада.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian Парфюм

Именно летом мы особенно остро чувствуем, как аромат может изменить настроение. В жару насыщенные и тяжёлые духи теряют свою магию. Сейчас хочется лёгкости, прозрачности и свежести — будто надела льняную рубашку после душа.

Какие ароматы работают этим летом

Летние духи — это:

Цитрусовые аккорды, как искрящийся аперитив;

Морские и озоновые ноты, будто дуновение бриза с океана;

Фрукты, которые звучат как сочный взрыв вкуса;

Цветы, нежные и немного пудровые — не для коктейля, а для утреннего кофе на террасе.

Главное — чтобы аромат был лёгким, но запоминающимся. Такой, что остаётся на коже, как воспоминание о вечере, который ты не хотел заканчивать.

Вот подборка лучших новинок лета 2025 — тех самых ароматов, что точно окажутся в пляжной сумке, на комоде у зеркала и в вечернем воздухе на вашей коже. Независимо от того, планируете ли вы отпуск на побережье или вечеринку на крыше — здесь найдётся идеальный аромат.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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