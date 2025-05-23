Кожа горит, как сковородка? Эта смесь действует быстрее аптекарских кремов

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выглядели как богиня на пляже — а к вечеру стали напоминать варёного рака? Классика летнего жанра. Солнечные ожоги — это не только боль и покраснение, но и провал модного образа. Особенно если вы мечтали сиять, а в итоге сияет только лоб.

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

Хотя нас годами предупреждали о важности солнцезащиты, реальность такова: первое солнце — и здравствуй, ожог. Но TikTok, как всегда, не дремлет и предлагает решение, достойное лайка и репоста.

Спасение — в двух баночках

Хитрость, которая уже завоевала сердца пользователей по всему миру, невероятно проста. Вам понадобятся:

3 части геля алоэ вера (желательно из холодильника — эффект вау и моментальное облегчение гарантированы),

1 часть крема с гидрокортизоном — мастер по снятию покраснений и раздражений.

Смешайте, нанесите на пострадавший участок (но аккуратно, это кожа, а не деревянный пол), и… дайте магии подействовать. Повторяйте каждые 4 часа — ваша кожа скажет вам спасибо.

Бонус: backstage-секреты модельной аптечки

Если хотите усилить эффект — подключайте секреты, которыми пользуются за кулисами показов:

Холодные компрессы. Если под рукой нет косметики — ледяной кубик сделает своё дело.

Увлажнение на максимум — и внутрь, и снаружи. Вода — ваш новый суперсредство.

Головной убор. Шапочка-оверсайз защитит не хуже SPF. А заодно добавит +10 к стилю.

Такой простой рецепт, а результат — на вес золота. И да, теперь вы снова сияете. Но на этот раз — без ожога.

Уточнения

Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).



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