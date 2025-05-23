Кожа горит, как сковородка? Эта смесь действует быстрее аптекарских кремов

Выглядели как богиня на пляже — а к вечеру стали напоминать варёного рака? Классика летнего жанра. Солнечные ожоги — это не только боль и покраснение, но и провал модного образа. Особенно если вы мечтали сиять, а в итоге сияет только лоб.
Хотя нас годами предупреждали о важности солнцезащиты, реальность такова: первое солнце — и здравствуй, ожог. Но TikTok, как всегда, не дремлет и предлагает решение, достойное лайка и репоста.
Хитрость, которая уже завоевала сердца пользователей по всему миру, невероятно проста. Вам понадобятся:
Смешайте, нанесите на пострадавший участок (но аккуратно, это кожа, а не деревянный пол), и… дайте магии подействовать. Повторяйте каждые 4 часа — ваша кожа скажет вам спасибо.
Если хотите усилить эффект — подключайте секреты, которыми пользуются за кулисами показов:
Такой простой рецепт, а результат — на вес золота. И да, теперь вы снова сияете. Но на этот раз — без ожога.
Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".