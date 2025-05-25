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Макияж для цветотипа Осень: как не испортить природную харизму

3:48
Моя семья » Красота и стиль

Цветотип "Осень" — один из четырех базовых типов внешности, характеризующийся теплыми, насыщенными и глубокими оттенками. Люди этого типа обладают теплым подтоном кожи (от светло-золотистого до оливкового), волосами в рыжеватой, бронзовой или каштановой гамме, и глазами насыщенных теплых цветов: янтарными, ореховыми, оливковыми, зелено-карими или голубыми с золотистой ноткой.

Женщина в пальто
Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто

Внутри "Осени" различают три подтипа: глубокая, теплая и мягкая осень. Каждый подтип имеет свою палитру, но все они объединены общей теплотой, приглушенностью и отсутствием резких контрастов.

Глубокая осень

Характеристика

"Глубокая осень" отличается выраженным контрастом между глазами, волосами и кожей. Волосы тёмные, с теплыми бликами. Глаза насыщенных тонов. Кожа — от бежевой до тёплого оливкового, часто с веснушками.

Палитра и сочетания

Подходят: ржавый, баклажановый, охра, лесной зелёный, морская волна, винный, шоколадный, горчичный.

Избегать: холодных синих, белого, чёрного.

Макияж и аксессуары

Идеальны тёплые и насыщенные оттенки. Помады — винные, карамельные. Тени — оливковые, коричневые, медные. Украшения — из жёлтого и розового золота, бронзы, меди. Камни — сердолик, гранат, яшма.

Тёплая осень

Характеристика

У "тёплой осени" вся внешность излучает тепло. Волосы — от золотисто-русых до бронзовых. Кожа — персиковая, слоновая кость. Глаза — янтарные, ореховые, оливковые.

Палитра и сочетания

Подходят: карамельный, коралловый, гранатовый, оливковый, тыквенный, мокко, экрю, хаки.

Избегать: чисто белого, угольного чёрного, неона и холодных оттенков синего.

Макияж и украшения

Лучше всего смотрятся оттенки специй и земли: для теней — бронза, для губ — винный, кирпичный. Идеальны матовые, античные металлы: латунь, бронза, янтарь.

Мягкая осень

Характеристика

Мягкая осень — наименее контрастный подтип. Волосы — светло-каштановые, золотисто-русые. Кожа — с песочным или жёлтоватым подтоном. Глаза — светло-карие, ореховые, с серыми вкраплениями.

Палитра и сочетания

Подходят: лососевый, шалфей, мох, бордо, теплый серый, верблюжий, шампань.

Избегать: ярко-оранжевого, фуксии, насыщенного фиолетового.

Макияж и аксессуары

Тени — тёплые коричневые, медные, мягкие зелёные. Румяна — коралловые, песочные. Украшения — из светлого золота, серебра с тёплым отливом, матовые текстуры, камни — цитрин, тигровый глаз.

Общие советы по гардеробу

  • Используйте принты с низкой или средней контрастностью.

  • Избегайте чёрно-белых сочетаний, заменяя их тёплыми нейтральными оттенками.

  • В одном образе сочетайте оттенки, находящиеся рядом в цветовой палитре.

  • Предпочитайте ткани с мягкой фактурой: замша, твид, кашемир, лен.

Осенний цветотип — это про глубину, уют и природную гармонию. Он раскрывается в оттенках сухих листьев, пряностей, дерева и тёплого закатного света. Главное — слушать себя и использовать палитру как инструмент, а не ограничение.

Уточнения

Хари́зма (от др.-греч. χάρισμα — дар (от Бога) — «пома́зание») — способность личности в интеллектуальном, духовном или каком-нибудь другом отношении взывать к «сердцам» других людей.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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