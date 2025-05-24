Эти 5 оттенков освежат лицо за минуту — проверено для цветотипа Лето

Лето — один из самых распространённых цветотипов, но и один из самых "капризных". Его обладательницы часто ощущают, что даже дорогая одежда и качественный макияж почему-то не работают: лицо выглядит усталым, цвет глаз теряется, а волосы будто тускнеют. На самом деле, всё решается грамотной палитрой.
Это самый "прохладный" тип. Светлая кожа с розоватым или голубоватым подтоном, пепельные оттенки волос, глаза — от серо-голубых до зеленых. Белок глаза мягко сливается с радужкой, ресницы и брови — природного, ненавязчивого цвета.
Если вы заметили, что в одежде ярких или тёплых оттенков лицо теряет свежесть — скорее всего, вы "Лето". Холодные, пыльные цвета оживляют кожу, подчеркивают глаза и гармонируют с волосами.
Светлое "Лето" - невесомая, фарфоровая кожа, светлые волосы и глаза, минимум контраста. Здесь особенно важны мягкие, разбелённые цвета — иначе лицо "теряется".
Холодное "Лето" - с преобладанием голубых и серых оттенков в глазах, коже и волосах. Подходят серо-лавандовые, леденцовые розовые, холодные мятные тона.
Мягкое "Лето" - приглушённые, дымчатые цвета во внешности. Тон кожи может быть с легким оливковым оттенком, волосы — от светло-русых до мягко-каштановых. Выигрышны оттенки старой розы, пыльной сирени и джинсового синего.
Цвета для этого типа — как будто слегка покрыты лёгкой дымкой: приглушённые, холодные, "разбавленные". Серо-голубой, пыльно-розовый, винный, лавандовый, мятный, оливковый, мокка, чайная роза. Белый и чёрный — допустимы, но с доработкой макияжем и аксессуарами.
"Цвета не должны "забирать" внимание у лица, — отмечает стилист Ольга Ефимова.
Хорошая база — джинсовый оттенок, мокка, оливковый и "сливочное масло". Эти цвета универсальны и отлично сочетаются между собой.
Задача макияжа — подчеркнуть свежесть, а не перекрыть её. Отдайте предпочтение легким основам с холодным подтоном. Хорошо работают BB-кремы и полупрозрачные текстуры.
Румяна и тени — в холодной палитре. Серо-розовый, лавандовый, нежный персиковый, серебристый. Яркие бронзовые и золотые цвета — мимо. Тушь — коричневая или тёмно-серая, максимум — черная в один слой.
Губы — всё тот же холодный розовый, ягодный, нюд. Кораллы и яркие апельсиновые лучше оставить для "Осени".
Пожалуй, один из немногих цветотипов, которому идеально идут пепельные и холодные русые тона. Прическа — лёгкие волны, мягкий объём, естественный пробор. Лучше избегать излишней геометрии и агрессивных форм.
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.
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