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Самый солнечный цветотип Весна: вот как изменить гардероб и макияж, чтобы засиять

4:11
Моя семья » Красота и стиль

Если вы чувствуете, что какие-то цвета "гаснут" на вас, делают кожу тусклой, а макияж не подчёркивает черты, возможно, дело в незнании своего цветотипа. "Весна" — один из самых тёплых и свежих типов внешности. Он ассоциируется с легкостью, сиянием и природной нежностью. Но чтобы подчеркнуть эти качества, важно грамотно подобрать палитру — от цвета волос до макияжа.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Что отличает цветотип "Весна"

У "весенних" девушек — светлая кожа с золотистым или персиковым тоном, часто с веснушками. Она легко загорает, приобретая тёплый оттенок. Волосы — от блондов до рыжеватых, с естественным золотистым блеском. Глаза — светлые, чаще голубые, зелёные, янтарные, с характерным "солнечным" отливом в радужке.

Если вы сомневаетесь, приложите к лицу ткани разных оттенков. Тёплые цвета (персиковый, коралловый) заставят кожу сиять, тогда как холодные оттенки сделают её сероватой. Проверьте, какие украшения лучше подчёркивают вашу внешность — "Весне" почти всегда идёт золото.

Подтипы цветотипа "Весна"

Светлая "Весна" - самая нежная и воздушная. Кожа — светлая, часто цвета слоновой кости, волосы — соломенные, пшеничные, глаза — светло-голубые, зелёные. Подойдут самые мягкие, акварельные оттенки.

Тёплая "Весна" - с ярко выраженными золотистыми нотами. Кожа — персиковая, волосы — от золотистого блонда до рыжего. Отлично смотрятся насыщенные тёплые цвета: коралл, лайм, солнечный жёлтый.
Светлана Шеберова отмечает: "Особенно выигрышны песочные, цвета ягодного смузи, персиковые и все вариации зелени".

Яркая "Весна" - контрастная, но всё ещё тёплая. Волосы — темно-русые или каштановые с тёплым блеском, глаза — выразительные: голубые, зелёные, карие. Им идут насыщенные и яркие оттенки палитры: от лазури до фуксии.

Гардероб "Весны": какие цвета подчёркивают, а какие — гасят

Цветотипу "Весна" идут светлые, тёплые и живые оттенки: персиковый, абрикосовый, коралловый, лайм, травяной, небесно-голубой. Хорошо работают также светло-коричневый, карамельный, шампань, светло-серый и бежевый.

"Хорошей основой для осени может стать костюм в оттенке карамели и пальто в насыщенном шоколадном цвете", — говорит стилист Светлана Шеберова.

Избегайте холодных и приглушённых тонов — они "забирают" природное тепло вашей внешности.

Макияж: как подчеркнуть природное сияние

Для "Весны" макияж — это не маска, а способ освежить лицо. Лучше выбирать лёгкие, сияющие средства с тёплым подтоном. Отлично подойдут BB-кремы и тональные флюиды с эффектом здоровой кожи.

В макияже глаз хорошо работают тени персиковых, абрикосовых, светло-коричневых и золотистых тонов. Вечером можно добавить бронзовые и медные оттенки. Подводка и тушь — коричневые для дневного макияжа, чёрные — для акцента, но с деликатной растушёвкой.

Для губ — персиковая, коралловая или ягодно-розовая помада. Брови — мягкие, оформленные в тёплом коричневом тоне.

Цвет волос: тёплые переливы, никакой пепельности

Арман Багдасарян советует избегать холодных тонов в окрашивании. Они могут сделать лицо уставшим, а кожу — сероватой. Идеальны золотисто-русые, мёдовые, карамельные, персиковые и светло-каштановые оттенки.

Светлой "Весне" подойдут пшеничный и льняной блонд, тёплой — рыжеватые и медные цвета, яркой — золотисто-каштановые с бликами. Прически лучше выбирать воздушные, с естественными волнами и мягкими линиями.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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