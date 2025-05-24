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Устали от морщин под глазами? Этот способ поможет вам вернуть свежий и открытый взгляд

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Морщины под глазами — деликатная зона, которую хочется скрыть, а не подчеркнуть. Но именно здесь консилер часто работает против нас: забивается в складки, делает взгляд уставшим и даже визуально старит. Однако при правильном подходе этот косметический продукт способен творить чудеса. Расскажем, как грамотно использовать консилер, чтобы замаскировать морщины и сохранить естественность.

Розовый макияж
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Розовый макияж

Подготовка кожи — залог успеха

Перед нанесением консилера обязательно позаботьтесь об увлажнении. Кожа вокруг глаз тонкая и склонна к сухости, что усиливает видимость морщин. Используйте легкий крем с увлажняющими компонентами — гиалуроновой кислотой, пептидами или скваланом. Дайте средству впитаться хотя бы 5–10 минут.

Совет: если кожа очень сухая, можно нанести каплю праймера, специально предназначенного для области глаз.

Выбор консилера: текстура и оттенок

Выбирайте консилер с кремовой или гелевой текстурой — они лучше растушёвываются и меньше подчеркивают складки. Избегайте плотных, матовых формул — они утяжеляют макияж и делают морщины заметнее.

Оттенок должен быть на полтона светлее вашего тона кожи — не слишком светлый, иначе акцент на морщинах усилится.

Техника нанесения

Не наносите слишком много продукта — это одна из самых частых ошибок. Лёгкими точечными движениями распределите консилер под глазом, а затем аккуратно растушуйте подушечкой пальца или влажным бьюти-блендером.

Важно: не растягивайте кожу и не втирайте средство. Всё должно быть максимально деликатно.

Фиксация макияжа

Чтобы консилер не скатывался, зафиксируйте его тончайшим слоем рассыпчатой пудры. Используйте кисть с мягким ворсом и действуйте осторожно, без нажима. Пудра должна быть лёгкой и невидимой — так вы избежите эффекта «маски».

Правильно подобранный консилер и аккуратная техника нанесения способны заметно освежить взгляд и визуально уменьшить морщины. Главное — не переусердствовать и помнить, что естественность всегда в моде.

Уточнения

Консилер  маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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