Аромат, от которого хочется сбежать: шокирующая правда о любимых дезодорантах

Мы привыкли выбирать дезодорант по аромату или стойкости. А задумывались ли вы, что наносите на кожу — особенно туда, где так близко проходят лимфатические узлы? Подмышечная зона — одна из самых чувствительных: здесь кожа тонкая, а сальные и потовые железы работают особенно активно. Именно поэтому всё, что вы наносите туда ежедневно, имеет значение.
Некоторые привычные компоненты дезодорантов вызывают всё больше вопросов. Вред или перестраховка? Разбираемся на примерах.
Они блокируют работу потовых желез, образуя на коже невидимую плёнку. На этикетке ищите слова aluminum chloride, aluminum zirconium или zinc oxide.
Но вот загвоздка: алюминий может накапливаться в организме и, по мнению части учёных, связан с воспалениями, нарушениями работы мозга и даже с онкологией. Однозначных доказательств нет, но… стоит ли рисковать?
Альтернатива: дезодоранты на основе квасцов (Potassium Alum), которые не перекрывают потоотделение, а мешают бактериям размножаться.
Они продлевают жизнь продукту, но могут испортить жизнь нам. Эти вещества (ищите methylparaben, ethylparaben, propylparaben) проникают в кожу и могут накапливаться в тканях. Некоторые исследования связывают их с гормональными сбоями.
Что выбрать: средства с натуральными консервантами — масла лаванды, эвкалипта, экстракт розмарина. И натуральнее, и безопаснее.
Аромат дезодоранта может быть красивым… но токсичным. Фталаты (DEP) нарушают гормональный фон, а за словами fragrance или parfum часто скрываются десятки химикатов, вызывающих аллергию.
Совет: ищите продукты с натуральными отдушками — эфирными маслами или экстрактами растений.
Проверьте:
Выбор действительно есть. Главное — читать состав и не идти на компромиссы со здоровьем.
Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".