Аромат, от которого хочется сбежать: шокирующая правда о любимых дезодорантах

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы привыкли выбирать дезодорант по аромату или стойкости. А задумывались ли вы, что наносите на кожу — особенно туда, где так близко проходят лимфатические узлы? Подмышечная зона — одна из самых чувствительных: здесь кожа тонкая, а сальные и потовые железы работают особенно активно. Именно поэтому всё, что вы наносите туда ежедневно, имеет значение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Что может скрываться в составе

Некоторые привычные компоненты дезодорантов вызывают всё больше вопросов. Вред или перестраховка? Разбираемся на примерах.

1. Соли алюминия и цинка

Они блокируют работу потовых желез, образуя на коже невидимую плёнку. На этикетке ищите слова aluminum chloride, aluminum zirconium или zinc oxide.

Но вот загвоздка: алюминий может накапливаться в организме и, по мнению части учёных, связан с воспалениями, нарушениями работы мозга и даже с онкологией. Однозначных доказательств нет, но… стоит ли рисковать?

Альтернатива: дезодоранты на основе квасцов (Potassium Alum), которые не перекрывают потоотделение, а мешают бактериям размножаться.

2. Парабены

Они продлевают жизнь продукту, но могут испортить жизнь нам. Эти вещества (ищите methylparaben, ethylparaben, propylparaben) проникают в кожу и могут накапливаться в тканях. Некоторые исследования связывают их с гормональными сбоями.

Что выбрать: средства с натуральными консервантами — масла лаванды, эвкалипта, экстракт розмарина. И натуральнее, и безопаснее.

3. Фталаты и синтетические ароматы

Аромат дезодоранта может быть красивым… но токсичным. Фталаты (DEP) нарушают гормональный фон, а за словами fragrance или parfum часто скрываются десятки химикатов, вызывающих аллергию.

Совет: ищите продукты с натуральными отдушками — эфирными маслами или экстрактами растений.

Как понять, что дезодорант безопасен

Проверьте:

Нет солей алюминия и цинка

Без парабенов

Без фталатов и синтетических отдушек

Используются растительные экстракты и эфирные масла

Подходит для чувствительной кожи

Выбор действительно есть. Главное — читать состав и не идти на компромиссы со здоровьем.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.