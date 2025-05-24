Мода без глянца и глобализации: чем привлекает новый русский стиль

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одежда с отсылками к национальному крою, но без прямого копирования музейных артефактов, — именно такой видят россияне современный "русский стиль". И, как показывает исследование бренда Соворотка и центра ПОЗИЦИЯ, интерес к локальной моде набирает обороты.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в этническом костюме

Устали от "одинаковости"

Среди 1342 респондентов из 16 городов России:

Половина уверены, что растёт спрос на товары "Сделано в России",

Каждый четвёртый признался: не хватает одежды с уютом, свободным кроем и этническими элементами.

При этом только 17% считают, что отечественные дизайнеры идут в ногу с мировыми трендами, а каждый третий уверен: бренды слишком часто копируют Запад, сообщает "Вести Подмосковья".

Натуральность, удобство и… косоворотки

Современный "русский стиль" россияне видят таким:

Натуральные ткани и природные мотивы — 43%,

Удобство и свобода — 34%,

Простота — 24%,

Доступность — 25,5%.

Наиболее популярными элементами оказались:

Косоворотки — 39%,

Рубахи — 25%,

Сарафаны — 18%.

Интересно, что 38% опрошенных считают: русский стиль может быть актуальным и без привязки к "старине" — главное, чтобы адаптировали форму и крой.

Кто готов носить

37% россиян готовы включить такие вещи в свой гардероб , если они будут современными и носибельными.

28% купили бы, если одежда появится в масс-маркете.

Для большинства это не просто мода:

51% хотят подчеркнуть индивидуальность ,

21% — выделиться из толпы ,

20% считают это модным ,

и 8% уверены, что этноэлементы отлично впишутся в их повседневный стиль.

Уточнения

Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви, украшений и аксессуаров, использовавшийся русскими в повседневном и праздничном обиходе



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