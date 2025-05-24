Мода без глянца и глобализации: чем привлекает новый русский стиль

Одежда с отсылками к национальному крою, но без прямого копирования музейных артефактов, — именно такой видят россияне современный "русский стиль". И, как показывает исследование бренда Соворотка и центра ПОЗИЦИЯ, интерес к локальной моде набирает обороты.
Среди 1342 респондентов из 16 городов России:
Половина уверены, что растёт спрос на товары "Сделано в России",
Каждый четвёртый признался: не хватает одежды с уютом, свободным кроем и этническими элементами.
При этом только 17% считают, что отечественные дизайнеры идут в ногу с мировыми трендами, а каждый третий уверен: бренды слишком часто копируют Запад, сообщает "Вести Подмосковья".
Современный "русский стиль" россияне видят таким:
Натуральные ткани и природные мотивы — 43%,
Удобство и свобода — 34%,
Простота — 24%,
Доступность — 25,5%.
Наиболее популярными элементами оказались:
Косоворотки — 39%,
Рубахи — 25%,
Сарафаны — 18%.
Интересно, что 38% опрошенных считают: русский стиль может быть актуальным и без привязки к "старине" — главное, чтобы адаптировали форму и крой.
37% россиян готовы включить такие вещи в свой гардероб, если они будут современными и носибельными.
28% купили бы, если одежда появится в масс-маркете.
Для большинства это не просто мода:
51% хотят подчеркнуть индивидуальность,
21% — выделиться из толпы,
20% считают это модным,
и 8% уверены, что этноэлементы отлично впишутся в их повседневный стиль.
Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви, украшений и аксессуаров, использовавшийся русскими в повседневном и праздничном обиходе
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