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Мода без глянца и глобализации: чем привлекает новый русский стиль

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Одежда с отсылками к национальному крою, но без прямого копирования музейных артефактов, — именно такой видят россияне современный "русский стиль". И, как показывает исследование бренда Соворотка и центра ПОЗИЦИЯ, интерес к локальной моде набирает обороты.

Девушка в этническом костюме
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в этническом костюме

Устали от "одинаковости"

Среди 1342 респондентов из 16 городов России:

  • Половина уверены, что растёт спрос на товары "Сделано в России",

  • Каждый четвёртый признался: не хватает одежды с уютом, свободным кроем и этническими элементами.

При этом только 17% считают, что отечественные дизайнеры идут в ногу с мировыми трендами, а каждый третий уверен: бренды слишком часто копируют Запад, сообщает "Вести Подмосковья".

Натуральность, удобство и… косоворотки

Современный "русский стиль" россияне видят таким:

  • Натуральные ткани и природные мотивы — 43%,

  • Удобство и свобода — 34%,

  • Простота — 24%,

  • Доступность — 25,5%.

Наиболее популярными элементами оказались:

  • Косоворотки — 39%,

  • Рубахи — 25%,

  • Сарафаны — 18%.

Интересно, что 38% опрошенных считают: русский стиль может быть актуальным и без привязки к "старине" — главное, чтобы адаптировали форму и крой.

Кто готов носить

  • 37% россиян готовы включить такие вещи в свой гардероб, если они будут современными и носибельными.

  • 28% купили бы, если одежда появится в масс-маркете.

Для большинства это не просто мода:

  • 51% хотят подчеркнуть индивидуальность,

  • 21% — выделиться из толпы,

  • 20% считают это модным,

  • и 8% уверены, что этноэлементы отлично впишутся в их повседневный стиль.

Уточнения

Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви, украшений и аксессуаров, использовавшийся русскими в повседневном и праздничном обиходе

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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