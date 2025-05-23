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Кожа как сковородка? Срочные меры, если лицо жарит сильнее солнца

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Лето — враг номер один для обладательниц жирной кожи. Лицо начинает блестеть, макияж "уплывает", а воспаления выскакивают как грибы после дождя. Что делать? Ответ — в правильном уходе. И чем раньше вы введете его в привычку, тем быстрее увидите результат.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Этап первый — очищение

Начинать и заканчивать день с умывания — это основа, но не вся суть. Нужно не просто смыть пыль и жир, а "успокоить" кожу. Врач-косметолог Ксения Абрамова рекомендует средства с лёгкими текстурами — они не перегружают кожу и при этом регулируют выработку себума.

"Это препараты, в том числе аптечные, содержащие гиалуронат цинка и серу. Они помогают нормализовать работу сальных желез", — объясняет специалист.

Забудьте про агрессивные гели и жёсткие щётки — кожа не станет суше, она начнёт защищаться еще активнее.

Этап второй — увлажнение и матирование

Следующий шаг — увлажнение. Да, даже жирной коже оно необходимо. Иначе она начнёт "спасаться" сама — и выделять ещё больше жира.

Используйте:

  • Термальную воду для орошения (можно прямо поверх макияжа).
  • Матирующие салфетки в течение дня.

"Когда кожа получает влагу, она не чувствует необходимости защищаться, — говорит Абрамова. — Сальные железы перестают работать в режиме "паники”".

Этот лайфхак особенно актуален в жару: он помогает коже выглядеть свежо, а не как зеркало.

Бонус: макияж — только после ухода

Пока кожа не пришла в баланс, никакая тоналка не спасёт. Макияж начнёт "плыть", подчёркивая поры и неровности. Зато ухоженное лицо даже без косметики выглядит аккуратно и приятно.

Вывод: ухоженная жирная кожа — не миф, а результат последовательности. Начните с малого: мягкое очищение, лёгкое увлажнение и немного внимания в течение дня.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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