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Меньше шампуня — больше блеска: как найти идеальный режим мытья

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Одни не могут начать день без мытья головы, другие неделями не касаются шампуня и при этом выглядят свежо. В чём разница? Всё дело не в чистюлях и нерях, а в естественных сигналах, которые подаёт наш организм.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Когда пора идти в душ — без всяких "если"

  • Запах. Даже лёгкий намёк на несвежесть — это уже бактерии начали вечеринку. От них не спасут ни парфюм, ни сухой шампунь.

  • Зуд. Кожа чешется? Значит, сало и загрязнения уже создали микросреду, в которой коже некомфортно.

  • Болезненность корней. Это воспаление. Промедление только усугубит состояние.

  • Жирные корни. Укладочные средства не скроют забитые поры и нарушенный баланс.

  • Белые хлопья на одежде. Это не только сухость, но и возможный сигнал о грибке. Лечится, но нужно регулярное мытьё.

Универсальных графиков нет

Врачи советуют начать с трёх раз в неделю и смотреть на реакцию кожи головы и волос. Регулируйте частоту, ориентируясь не на чужие советы, а на собственные ощущения.

Часто сушат — не шампунем, а его составом

Агрессивные средства сульфатят волосы до скрипа, но и снимают защитный барьер. Перейдите на мягкие формулы — волосы станут меньше ломаться, а кожа головы — спокойнее.

Перерывы между мытьём: можно и нужно

Используйте:

  • сухой шампунь,

  • крахмал или тальк — как натуральные абсорбенты.

Это даст коже отдохнуть и продлит свежесть без нового "пенного шоу".

Организм адаптируется

Через 2-3 недели нового режима кожа привыкнет, а волосы перестанут жирниться по инерции. Не бойтесь менять привычки — бояться стоит только игнорировать сигналы тела.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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