Меньше шампуня — больше блеска: как найти идеальный режим мытья

Одни не могут начать день без мытья головы, другие неделями не касаются шампуня и при этом выглядят свежо. В чём разница? Всё дело не в чистюлях и нерях, а в естественных сигналах, которые подаёт наш организм.
Запах. Даже лёгкий намёк на несвежесть — это уже бактерии начали вечеринку. От них не спасут ни парфюм, ни сухой шампунь.
Зуд. Кожа чешется? Значит, сало и загрязнения уже создали микросреду, в которой коже некомфортно.
Болезненность корней. Это воспаление. Промедление только усугубит состояние.
Жирные корни. Укладочные средства не скроют забитые поры и нарушенный баланс.
Белые хлопья на одежде. Это не только сухость, но и возможный сигнал о грибке. Лечится, но нужно регулярное мытьё.
Врачи советуют начать с трёх раз в неделю и смотреть на реакцию кожи головы и волос. Регулируйте частоту, ориентируясь не на чужие советы, а на собственные ощущения.
Агрессивные средства сульфатят волосы до скрипа, но и снимают защитный барьер. Перейдите на мягкие формулы — волосы станут меньше ломаться, а кожа головы — спокойнее.
Используйте:
сухой шампунь,
крахмал или тальк — как натуральные абсорбенты.
Это даст коже отдохнуть и продлит свежесть без нового "пенного шоу".
Через 2-3 недели нового режима кожа привыкнет, а волосы перестанут жирниться по инерции. Не бойтесь менять привычки — бояться стоит только игнорировать сигналы тела.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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