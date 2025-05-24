Диетологи в восторге, блогеры в эйфории: как кефир стал новой суперзвездой красоты на Западе

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда-то кефир воспринимался как простое средство "от живота" и верный спутник в холодильнике у бабушки. Сегодня он превратился в модный напиток, который буквально ворвался в миллионов пользователей за пределами России.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Цена как у шампанского: кефир в супермаркетах США

В американских магазинах за бутылку кефира теперь просят до 5 долларов - это около 400 рублей. Причем не в элитных бутиках, а в обычных супермаркетах. На полках — разноцветные бутылочки, как из инстаграма: кефир с клубникой, кефир с коллагеном, кефир для сияющей кожи. А под хэштегом #Kefir - уже более 70 тысяч видео. В лентах — манифесты:

"Пробую кефир, чтобы проснуться худой",

"Пей кефир каждый день — спасибо скажешь потом",

"Заменил матчу на кефир — жизнь изменилась", говорят пользователи.

Откуда ажиотаж

Ключевой фактор — пробиотики. Именно они стали новой одержимостью в мире wellness. Кефир содержит живые бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и даже способствуют снижению веса. А еще кефир помогает держать в норме уровень сахара и поддерживает иммунитет.

В соцсетях уже появились рецепты "кефирных коктейлей": кефир + ягоды + мята + немного воды — и ты будто бы в оздоровительном ретрите. Инфлюенсеры смешивают его с бананами, черникой, льняными семечками, льдом и зеленью — и получают "завтрак богини".

Почему тренд действительно работает

Пробиотики — не просто модное слово. Исследования показывают, что здоровая микрофлора связана с лучшей работой ЖКТ, крепким иммунитетом, меньшей тревожностью и даже улучшением состояния кожи. А кефир, в отличие от многих пробиотических добавок, — натуральный и доступный продукт.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).



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