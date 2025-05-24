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Прыщи после сладкого: враг кожи или выдумка бабушки? Еда, которая выводит кожу из строя

2:05
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Когда на носу появляется прыщ, раньше это считалось знаком романтических чувств. Сегодня такие объяснения уступают место другим теориям — от гормонов до… шоколада. Но действительно ли сладкое портит кожу?

Губы девушки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы девушки

Сахар и кожа: есть ли связь

По словам дерматолога и основательницы клиники Cosmetology Dr. Teter Софьи Тетерь, прямая научная связь между сладким и прыщами не доказана. Однако связь — пусть и косвенная — есть.

После употребления сладкого уровень сахара в крови резко подскакивает, растет и уровень инсулина. Это, в свою очередь, заставляет сальные железы работать активнее, выделяя больше кожного сала. А когда его становится слишком много, создается идеальная среда для бактерий, вызывающих воспаления и высыпания.

Кроме того, сахар усиливает воспалительные процессы в организме в целом — и кожа страдает одной из первых.

Как распознать "сладкие прыщи"

Если вы замечаете, что после тортов, пирожных и конфет кожа начинает "взрываться" прыщами — скорее всего, дело именно в сахаре. Но для уверенности стоит посетить дерматолога: важно исключить гормональные сбои и неправильный уход.

Виноваты не только торты

По словам экспертов, акне может спровоцировать не только сахар:

  • молочные продукты;

  • белый хлеб, картофель, макароны;

  • фастфуд и жирная пища;

  • орехи (в избытке);

  • и даже молочный шоколад.

Как справиться

  • Сократите сахар и фастфуд. Добавьте больше овощей, белка и цельнозерновых продуктов.

  • Пейте воду. Это не панацея, но важный помощник в очищении кожи.

  • Следите за уходом. Подойдут средства с салициловой кислотой, ретиноидами и легкими увлажняющими формулами.

  • Избегайте стресса. Он усиливает воспаления.

  • И обязательно — консультация врача. Самостоятельно справиться с акне удается далеко не всегда.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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