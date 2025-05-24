Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздний сон подростков — не вредная привычка, а сигнал эволюции
Ремонт с нуля: какие инструменты точно понадобятся на старте
Дом трясёт не просто так: в России раскрыли секрет хлопка от сверхзвука
Меню и цены советской столовой 1978 года
Как из одного пакетика чая каркаде сделать целую кастрюлю десерта
Павел Деревянко и Зоя Фуць: роскошная свадьба в элитном посёлке под завесой тайны
Что попробовать в Египте: блюда, десерты и напитки, которые едят местные, а не туристы
Бачок переполнен охлаждающей жидкостью: как отличить норму от первых признаков перегрева
Раз уж пошла такая пьянка: Вероника Степанова предложила выдать российский паспорт Зеленскому вслед за Реввой

Новый бьюти-ритуал: зачем все умываются минеральной водой со льдом

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Не успели соцсети остыть от прошлогоднего тренда с умыванием слаймом, как на горизонте появился следующий лайфхак. На этот раз — с участием минеральной воды. Инфлюенсеры утверждают, что простой ритуал помогает проснуться, освежает лицо и даже уменьшает отечность. Вопрос один: правда ли это работает?

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Как выглядит бьюти-ритуал

Суть метода проста: блогеры наливают минеральную воду в миску, добавляют туда лед или даже замороженные ягоды, а затем окунают лицо на 10-15 секунд. Менее терпеливые предпочитают выливать воду на себя прямо из бутылки, а особо креативные — распыляют её из пульверизатора.

Каждый адаптирует метод под себя, но цель у всех одна — быстрое и видимое освежение кожи.

Есть ли у этого способа эффект

Научных исследований, подтверждающих суперэффективность такого подхода, пока нет. Но с физиологической точки зрения всё выглядит логично. Минеральная вода обладает более кислой реакцией (pH 5-6,8) по сравнению с обычной водой (около 7), поэтому она может способствовать восстановлению природного кислотно-щелочного баланса кожи.

Кроме того, пузырьки углекислого газа и холодная температура воды, по мнению косметологов, способны слегка разогнать лимфу и уменьшить отеки. Визуально лицо действительно может выглядеть более "собранным", гладким и сияющим.

Лайфхак или временный эффект

Несмотря на популярность тренда, специалисты по-прежнему советуют относиться к подобным методам с осторожностью. Окунать лицо в минеральную воду без предварительного очищения кожи не стоит — это может усилить раздражение. А людям с куперозом и чувствительной кожей вообще лучше отказаться от подобных "шоковых" процедур.

Так что использовать или нет — каждый решает сам. Но напомним: никакой, даже самый модный ритуал не заменит грамотного и регулярного ухода. И прежде чем бросаться в ледяную ванну с пузырьками, лучше проконсультироваться с дерматологом.

Уточнения

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Авто
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать Аудио 
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Новости спорта
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60 Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Дроны, оптика и отчаяние: Запад признал — Россия взяла верх в неофициальной воздушной войне Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Последние материалы
Меню и цены советской столовой 1978 года
Как из одного пакетика чая каркаде сделать целую кастрюлю десерта
Новый бьюти-ритуал: зачем все умываются минеральной водой со льдом
Павел Деревянко и Зоя Фуць: роскошная свадьба в элитном посёлке под завесой тайны
Что попробовать в Египте: блюда, десерты и напитки, которые едят местные, а не туристы
Бачок переполнен охлаждающей жидкостью: как отличить норму от первых признаков перегрева
Раз уж пошла такая пьянка: Вероника Степанова предложила выдать российский паспорт Зеленскому вслед за Реввой
Индийский акцент: почему русский язык в Гоа вызвал гнев местных жителей?
Думаете, ваши волосы безнадежны? Вот что может вернуть им жизнь за 30 минут
Двойная прибавка к пенсии: узнайте, кому с 1 июня начнут платить больше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.