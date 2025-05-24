Новый бьюти-ритуал: зачем все умываются минеральной водой со льдом

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Не успели соцсети остыть от прошлогоднего тренда с умыванием слаймом, как на горизонте появился следующий лайфхак. На этот раз — с участием минеральной воды. Инфлюенсеры утверждают, что простой ритуал помогает проснуться, освежает лицо и даже уменьшает отечность. Вопрос один: правда ли это работает?

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минеральная вода

Как выглядит бьюти-ритуал

Суть метода проста: блогеры наливают минеральную воду в миску, добавляют туда лед или даже замороженные ягоды, а затем окунают лицо на 10-15 секунд. Менее терпеливые предпочитают выливать воду на себя прямо из бутылки, а особо креативные — распыляют её из пульверизатора.

Каждый адаптирует метод под себя, но цель у всех одна — быстрое и видимое освежение кожи.

Есть ли у этого способа эффект

Научных исследований, подтверждающих суперэффективность такого подхода, пока нет. Но с физиологической точки зрения всё выглядит логично. Минеральная вода обладает более кислой реакцией (pH 5-6,8) по сравнению с обычной водой (около 7), поэтому она может способствовать восстановлению природного кислотно-щелочного баланса кожи.

Кроме того, пузырьки углекислого газа и холодная температура воды, по мнению косметологов, способны слегка разогнать лимфу и уменьшить отеки. Визуально лицо действительно может выглядеть более "собранным", гладким и сияющим.

Лайфхак или временный эффект

Несмотря на популярность тренда, специалисты по-прежнему советуют относиться к подобным методам с осторожностью. Окунать лицо в минеральную воду без предварительного очищения кожи не стоит — это может усилить раздражение. А людям с куперозом и чувствительной кожей вообще лучше отказаться от подобных "шоковых" процедур.

Так что использовать или нет — каждый решает сам. Но напомним: никакой, даже самый модный ритуал не заменит грамотного и регулярного ухода. И прежде чем бросаться в ледяную ванну с пузырьками, лучше проконсультироваться с дерматологом.

Уточнения

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.



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